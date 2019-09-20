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Биржи АТР растут после снижения ставки Китаем 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР растут
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу поднимаются после того, как Народный банк Китая понизил ставку, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.59 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,17%, до 3004,48 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,09%, до 1674,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,03%, до 26477,11 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,31%, до 2086,86 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,49%, до 6750,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,24%, до 22098,29 пункта.
Ранее в пятницу китайский ЦБ снизил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate), которая в прошлом месяце стала новым ориентиром для кредитования. Новая годовая LPR в пятницу была ожидаемо установлена на уровне 4,20%, что на 5 базисных пунктов ниже предыдущего уровня в 4,25%. Новая пятилетняя LPR составила 4,85%, как и в августе, аналитики прогнозировали ее понижение до 4,80%.
Японский Nikkei 225 поднимается перед длинными выходными — в понедельник биржи страны будут закрыты в связи с праздником.
Инвесторы продолжают обращать внимание на итоги решений крупнейших центробанков мира, в частности Федрезерва и Банка Японии. Федеральная резервная система (ФРС) США в среду ожидаемо понизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 1,75-2%. Снижение индикатора стало вторым подряд, при этом глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что такие меры не свидетельствуют о начале цикла снижения ставки, за что вновь был раскритикован президентом страны Дональдом Трампом.
Банк Японии в четверг оставил монетарную политику без изменений, допустив при этом ее ослабление в случае усиления рисков со стороны зарубежных экономик.
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Комментарии
Рынки , Джером Пауэлл , Дональд Трамп , ФРС , Центральный банк России
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