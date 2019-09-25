Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.29
$
64.32
70.69
64.47
Прогноз
30.09 – 07.10
$
64.50
70.60
Индексы и котировки Brent
62.22
–0.05 Золото
1528.61