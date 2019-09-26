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Фондовые торги в России открылись в минусе 

Банки.ру 1 час назад
Фондовые торги в России открылись в минусе
Фото: ТАСС