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Зеленский сравнил реализацию «Северного потока-2» со снятием санкций с РФ 

Рамблер 1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский назвал реализацию проекта «Северный поток-2» «постепенным снятием санкций» с России.
После встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке Зеленский заявил журналистам, что благодарен европейским странам за помощь Украине, но считает, что их санкции не оказали достаточно сильного влияния на строительство «Северного потока-2».
«"Северный поток-2" для нас большая угроза энергетической безопасности. Потому что мы можем потерять с вами транзитные деньги, около $3 млрд И, по моему мнению, "Северный поток" — это такое себе постепенное снятие санкций. Это мое личное видение, и я о нем откровенно говорю. А за всё остальное большое спасибо», — приводит слова Зеленского «Интерфакс-Украина».
«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию длиной более 1200 км, который обеспечит поставки газа в Европу, минуя транзитные страны. По состоянию на 17 сентября, газопровод готов на 81%.
Комментарии265
Рынки , Видео , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Интерфакс
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