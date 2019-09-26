Зеленский сравнил реализацию «Северного потока-2» со снятием санкций с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал реализацию проекта «Северный поток-2» «постепенным снятием санкций» с России.

После встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке Зеленский заявил журналистам, что благодарен европейским странам за помощь Украине, но считает, что их санкции не оказали достаточно сильного влияния на строительство «Северного потока-2».

«"Северный поток-2" для нас большая угроза энергетической безопасности. Потому что мы можем потерять с вами транзитные деньги, около $3 млрд И, по моему мнению, "Северный поток" — это такое себе постепенное снятие санкций. Это мое личное видение, и я о нем откровенно говорю. А за всё остальное большое спасибо», — приводит слова Зеленского «Интерфакс-Украина».

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию длиной более 1200 км, который обеспечит поставки газа в Европу, минуя транзитные страны. По состоянию на 17 сентября, газопровод готов на 81%.