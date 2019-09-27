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Курс доллара: рубль снижается к евро и доллару 

RT на русском 1 час назад
Рубль снижается к евро и доллару
Фото: Reuters
На открытии торгов в пятницу, 27 сентября, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара повысился на 13 копеек — до 64,34 рубля.
Курс евро вырос на 7 копеек и составил 70,20 рубля.
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Рынки , Евро , Доллар
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