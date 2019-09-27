Курс доллара: рубль снижается к евро и доллару

На открытии торгов в пятницу, 27 сентября, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара повысился на 13 копеек — до 64,34 рубля.

Курс евро вырос на 7 копеек и составил 70,20 рубля.