Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.42
$
64.50
70.28
70.50
Прогноз
30.09 – 07.10
$
63.76
70.46
Индексы и котировки Brent
62.45
+0.08 Золото
1498.34
–0.00 РТС
1354.06
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
27.09
1.0922
–0.0141
12.09
1.1063
24.09
13.09
02.09

Фондовые торги в России открылись в минусе 

Банки.ру 1 час назад
Фондовые торги в России открылись в минусе
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:04 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,1% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 769,98 пункта. Индекс РТС опустился на 0,29% до отметки 1 355,62.
«Российский фондовый рынок вчера рос. Индекс Мосбиржи вплотную приближался к отметке в 2 780 пунктов, но преодолеть ее не смог. С технической точки зрения мы видим возможность движения индекса Мосбиржи в район 2 790—2 800 пунктов, однако сильных внешних и внутренних конъюнктурных факторов для восходящей динамики, по крайней мере сегодня, пока не видим. Рассчитываем на нейтральное открытие торгов и продолжаем ориентироваться на диапазон 2 750—2 780 пунктов», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.
К домам должников по ЖКХ привозят «пирамиды позора»
Банки.ру: последние новости
Мировые цены на нефть по итогам торгов среды снизились Мировые цены на нефть по итогам торгов среды снизились Рубль дешевеет в начале торгов Рубль дешевеет в начале торгов Биржевой курс евро опустился ниже 70 рублей Биржевой курс евро опустился ниже 70 рублей
Рынки , Роман Антонов , Промсвязьбанк , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
«Никому не нужны»: Европа губит «Северные потоки»
«Никому не нужны»: Европа губит «Северные потоки»999
Россиян оцифруют и заставят платить за ЖКХ
Россиян оцифруют и заставят платить за ЖКХ11
Цены на квартиры в Москве вернулись в прошлое
Цены на квартиры в Москве вернулись в прошлое
МВФ назвал помехи для роста Украины
МВФ назвал помехи для роста Украины4
Видео
Рынок в панике: импичмент Трампа добивает США
02:24
Рынок в панике: импичмент Трампа добивает США
Рынки Статьи
Рейсы в Грузию: Лавров выступил за дружбу с Тбилиси
00:36
Рейсы в Грузию: Лавров выступил за дружбу с Тбилиси
Экономика Статьи
Газовый тупик: Украина готовится к худшему
05:51
Газовый тупик: Украина готовится к худшему
Экономика
«Один поставщик газа»: Киеву разъяснили российский закон
05:50
«Один поставщик газа»: Киеву разъяснили российский закон
Экономика Компании
Путин обвинил ЦБ в «подкрутке» данных
00:50
Путин обвинил ЦБ в «подкрутке» данных
Экономика
Россиян ждет новая волна сокращений
00:35
Россиян ждет новая волна сокращений
Личный счет
В России посчитали запасы нефти и газа
01:00
В России посчитали запасы нефти и газа
Экономика Компании
Любимым мороженым Путина накормят заграницу
00:59
Любимым мороженым Путина накормят заграницу
Компании
Часть россиян освободили от налогов
01:06
Часть россиян освободили от налогов
Личный счет
Россия и Белоруссия оставили Украину без дизеля
02:18
Россия и Белоруссия оставили Украину без дизеля
Экономика Компании
Больше видео