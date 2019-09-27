Фондовые торги в России открылись в минусе

Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы снижением, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:04 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,1% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 769,98 пункта. Индекс РТС опустился на 0,29% до отметки 1 355,62.