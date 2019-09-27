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Акции китайских компаний падают на фоне сообщений о делистинге в США 

Rambler News Service + ещё 2 6 часов назад
Акции китайских компаний падают на фоне сообщений о делистинге в США
Фото: News.ru
Акции китайских компаний Alibaba, Baidu и JD.com падают на фоне сообщений СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность делистинга компаний из Китая с американских бирж. Так, акции Alibaba Group, которая работает в сфере интернет-коммерции, в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились по состоянию на 19:49 мск на 5,09% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до $166,09 за бумагу. Капитализация составила $432,4 млрд Акции интернет-компании Baidu снизились на 3,54% — до $101,35 за бумагу, капитализация составила $35,29 млрд Акции другой торговой интернет-площадки JD.com упали на 6,16% — до $27,76 за бумагу. Бумаги обеих компаний торгуются на бирже NASDAQ. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что чиновники администрации Трампа обсуждают вариант делистинга китайских компаний с американских бирж. По словам источника CNBC, администрация Трампа [рассматривает] (https://rns.online/economy/SSHa-rassmatrivayut-blokirovku-vseh-amerikanskih-investitsii-v-Kitai-2019-09-27/) вариант блокирования любых американских инвестиций в Китай.
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Комментарии
Рынки , Компании , Экономика , Дональд Трамп , Baidu , Alibaba , Администрация США , Bloomberg
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