Отопительному сезону грозит срыв на Украине

«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

"Нафтогаз" опубликовал на своем сайте список предприятий-должников, занимающихся отоплением украинских городов.

Из-за накопленных компаниями долгов жители многих городов могут остаться зимой без отопления.

"Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым", — говорится в заявлении "Нафтогаза Украины".

В список вошли 116 компаний, которые обслуживают жителей Киева, Кривого Рога, Мариуполя, Житомира, Ивано-Франковска, Одессы, Харькова, Херсона и других городов.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону. До этого компания "Укртрансгаз" (дочерняя компания "Нафтогаза") заявила, что на 65% выполнила работы по подготовке газотранспортной системы к отопительному сезону.

В то же время цены на газ остаются слишком высокими для множества украинцев. По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентина Землянского, граждане отказываются от газового отопления и переходят на дрова из-за падения уровня жизни.