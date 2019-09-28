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«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине 

РИА Новости 3 часа назад
Отопительному сезону грозит срыв на Украине
Фото: РИА Новости
"Нафтогаз" опубликовал на своем сайте список предприятий-должников, занимающихся отоплением украинских городов.
Из-за накопленных компаниями долгов жители многих городов могут остаться зимой без отопления.
"Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым", — говорится в заявлении "Нафтогаза Украины".
В список вошли 116 компаний, которые обслуживают жителей Киева, Кривого Рога, Мариуполя, Житомира, Ивано-Франковска, Одессы, Харькова, Херсона и других городов.
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону. До этого компания "Укртрансгаз" (дочерняя компания "Нафтогаза") заявила, что на 65% выполнила работы по подготовке газотранспортной системы к отопительному сезону.
В то же время цены на газ остаются слишком высокими для множества украинцев. По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентина Землянского, граждане отказываются от газового отопления и переходят на дрова из-за падения уровня жизни.
С 2014 года украинские власти неоднократно повышали цену на газ для населения. Это было ключевым условием МВФ для выделения Киеву очередного транша кредита. Так, с 2013 по 2018 год цена на газ выросла более чем в десять раз: с 725 гривен до 8,5 тысячи за тысячу кубометров. Этим летом цены несколько снизились, но, по прогнозу Нацбанка страны, осенью они снова вырастут на 15 процентов.
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Комментарии
Рынки , Владимир Зеленский , Нафтогаз , Международный валютный фонд
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