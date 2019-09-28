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Украине грозит срыв отопительного сезона 

Рамблер 1 час назад
Отопительному сезону грозит срыв на Украине
Фото: РИА Новости
Украине грозит срыв отопительного сезона. О возможных проблемах сообщает «Нафтогаз». Компания жалуется на огромное количество производителей тепла, которые задолжали за голубое топливо.
«Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым», — сказано в заявлении Нафтогаза.
Ситуация может привести к коллапсу: жители многих городов могут остаться зимой без отопления.
«Нафтогаз» опубликовал список из 116 должников. Они обслуживают жителей Винницы, Днепропетровска, Киева, Кривого Рога, Мариуполя, Ивано-Франковска, Одессы и Харькова.
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