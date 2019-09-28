Отопительному сезону грозит срыв на Украине

Украине грозит срыв отопительного сезона

Украине грозит срыв отопительного сезона. О возможных проблемах сообщает «Нафтогаз» . Компания жалуется на огромное количество производителей тепла, которые задолжали за голубое топливо.

«Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым», — сказано в заявлении Нафтогаза.

Ситуация может привести к коллапсу: жители многих городов могут остаться зимой без отопления.

«Нафтогаз» опубликовал список из 116 должников. Они обслуживают жителей Винницы, Днепропетровска, Киева, Кривого Рога, Мариуполя, Ивано-Франковска, Одессы и Харькова.