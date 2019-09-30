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Саудовская Аравия объявила о восстановлении нефтедобычи после атаки дронов 

Lenta.ru + ещё 19 3 часа назад
Саудовская Аравия восстановила нефтедобычу
Фото: Reuters
Саудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти после атак беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.
Саудовская Аравия, крупнейший экспортер и второй по величине производитель нефти в мире, вдвое (на 5,7 миллиона баррелей в сутки) сократила добычу после того, как в ночь на 14 сентября ее нефтяные объекты были атакованы беспилотниками. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
В понедельник, 30 сентября, было опубликовано видео атаки. На записи видно, как снаряды попадают в резервуары с нефтью, после чего на территории завода вспыхивает пламя.
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