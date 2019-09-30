​Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно

Российские фондовые индексы в понедельник начали торги разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:01 мск прибавил 0,11% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 760,91 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,17% и равнялся 1 345,45 пункта.

Михаил Поддубский. Диапазон 2 750—2 780 пунктов для индекса Мосбиржи сохраняет актуальность, отмечает аналитик Промсвязьбанка