Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.61
$
64.80
70.70
70.87
Прогноз
30.09 – 07.10
$
63.84
71.10
Индексы и котировки Brent
61.88
–0.05 Золото
1490.40
+0.01 РТС
1347.72
–0.49
Динамика валют
EUR / USD
30.09
1.0933
–0.0070
16.09
1.1003
26.09
16.09
04.09

​Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно 

Банки.ру + ещё 2 1 час назад
​Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы в понедельник начали торги разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:01 мск прибавил 0,11% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 760,91 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,17% и равнялся 1 345,45 пункта.
Диапазон 2 750—2 780 пунктов для индекса Мосбиржи сохраняет актуальность, отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
«Российский фондовый рынок завершил пятничные торги умеренной снижением на 0,5% по индексу Мосбиржи. Сильных внутренних драйверов для рынка мы по-прежнему не видим — корпоративные отчеты за третий квартал начнут выходить только с середины октября. В этих условиях ключевое влияния на рынок продолжат оказывать внешние условия. В краткосрочной перспективе по индексу Мосбиржи продолжаем ориентироваться на диапазон 2 750—2 780 пунктов», — комментирует эксперт.
Кооперативы-пирамиды заманивают россиян подарками
Банки.ру: последние новости
Рубль немного укрепляется в начале торгов Рубль немного укрепляется в начале торгов ​Индексы РФ завершили торги ростом ​Индексы РФ завершили торги ростом Инвесторы попросили ЦБ проверить сделку структуры Сбербанка и предприятия Усманова Инвесторы попросили ЦБ проверить сделку структуры Сбербанка и предприятия Усманова
Рынки , Михаил Поддубский , Промсвязьбанк , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке5
Россельхознадзор разъяснил ситуацию с ценами на молоко
Россельхознадзор разъяснил ситуацию с ценами на молоко1
Молоко по цене золота: россиян предупредили о росте цен
Молоко по цене золота: россиян предупредили о росте цен183
Банки тестируют новый способ платежей
Банки тестируют новый способ платежей1
Что будет с рублем на этой неделе
Что будет с рублем на этой неделе
Видео
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
02:47
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
Личный счет Статьи
Над российской нефтедобычей нависла новая угроза
02:59
Над российской нефтедобычей нависла новая угроза
Экономика Другое
«Шаг навстречу России»: санкции захотели отменить
03:12
«Шаг навстречу России»: санкции захотели отменить
Компании Статьи
Отопительному сезону грозит срыв на Украине
Отопительному сезону грозит срыв на Украине
Рынки
Рынок в панике: импичмент Трампа добивает США
02:24
Рынок в панике: импичмент Трампа добивает США
Рынки Статьи
Экс-глава МИД Австрии высказалась о «Северном потоке-2»
01:21
Экс-глава МИД Австрии высказалась о «Северном потоке-2»
Экономика
Рейсы в Грузию: Лавров выступил за дружбу с Тбилиси
00:36
Рейсы в Грузию: Лавров выступил за дружбу с Тбилиси
Экономика Статьи
Газовый тупик: Украина готовится к худшему
05:51
Газовый тупик: Украина готовится к худшему
Экономика
«Один поставщик газа»: Киеву разъяснили российский закон
05:50
«Один поставщик газа»: Киеву разъяснили российский закон
Экономика Компании
Путин обвинил ЦБ в «подкрутке» данных
00:50
Путин обвинил ЦБ в «подкрутке» данных
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение