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Минфин намерен распродать мелкие алмазы из Госфонда России 

ТАСС 1 час назад
Минфин решил избавиться от мелких алмазов
Фото: depositphotos.com
Минфин РФ в ближайшую трехлетку намерен реализовывать на рынке мелкоразмерные алмазы в связи с угрозой замещения их синтетическими камнями, говорится в материалах к проекту бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
"Планируется реализация мелкоразмерных алмазов в связи с угрозой замещения их синтетическими камнями, а также других низколиквидных видов ценностей, не представляющих интереса для длительного хранения в составе Госфонда России", — говорится в материалах Минфина.
Объем поступлений от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней в 2020 году составит 6,5 млрд рублей, в 2021 году — 5 млрд рублей, в 2022 году — 4,5 млрд рублей.
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