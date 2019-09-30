Генсек ОПЕК заявил о стабилизации цен на нефть 

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Сануси Баркиндо заявил, что ситуация с ценами на нефть после нападения на объекты в Саудовской Аравии стабилизировалась.
«Ситуация стабилизировалась… Восстановление было феноменальным», — приводит РИА Новости его слова.
При этом он отметил, что было потеряно около 5,7 миллиона баррелей поставок в связи с атаками на саудовские НПЗ.
Ранее президент Независимого топливного союза России Павел Баженов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал рост цен на нефть после атак дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.