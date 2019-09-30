Генсек ОПЕК заявил о стабилизации цен на нефть

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Сануси Баркиндо заявил, что ситуация с ценами на нефть после нападения на объекты в Саудовской Аравии стабилизировалась.

«Ситуация стабилизировалась… Восстановление было феноменальным», — приводит РИА Новости его слова.

При этом он отметил, что было потеряно около 5,7 миллиона баррелей поставок в связи с атаками на саудовские НПЗ.