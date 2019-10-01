​​Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой з​оне»​

Российские фондовые индексы во вторник начали торги в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,16% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 751,5 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,19% и равнялся 1 336,39 пункта.

Российский рынок акций открылся небольшим ростом на фоне дорожающей нефти и росте американских фьючерсов, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов

«Это говорит о том, что, и если внешний фон продолжит улучшаться, то рублевый индикатор вновь предпримет попытки отскочить от поддержки 2 750 пунктов», — комментирует эксперт.

По его словам, следующая поддержка для индекса Мосбиржи расположена в районе 2 700 пунктов, но пока мы не видим поводов для такого снижения.

«10 октября пройдет очередная встреча переговорщиков США и Китая, и по ее итогам мы наверняка услышим, как минимум словесные интервенции о том, что торговое соглашение будет скоро подписано», — замечает аналитик.

По его словам, это придаст краткосрочный стимул роста как фондовым, так и сырьевым активам.

Антонов не исключает, что инвесторы начнут разгонять котировки и в преддверии саммита.