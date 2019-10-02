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Биржи Азии снижаются до 1,5% на фоне слабой динамики индексов США 

Прайм 4 часа назад
Биржи Азии снижаются до 1,5%
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются на 0,6-1,5% из-за падения американских бирж после негативной промышленной статистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.57 мск индекс южнокорейский KOSPI снижался на 1,47%, до 2041,35 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,27%, до 6657,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,54%, до 21766 пунктов.
Биржи Китая остаются закрыты в связи с празднованием 70-летия КНР. По итогам торгов понедельника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на 0,92%, до 2905,19 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,06%, до 1595,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 0,53%, до 26092,27 пункта.
Во вторник американские индексы упали более чем на 1% из-за слабой промышленной статистики. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре уменьшился до 47,8% с августовских 49,1%. Эти данные опубликовал американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
"Негативная статистика лишь раздувает продолжительные опасения за ослабление роста мировой экономики", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс слова управляющего директора по исследованиям мировых рынков FTSE Russell Алека Янга (Alec Young).
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Комментарии
Рынки , Associated Press
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