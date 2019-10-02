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Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно 

Банки.ру 3 часа назад
Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы в среду начали торги разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,05% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 757,39 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,12% и равнялся 1 330,95 пункта.
Первую половину дня индекс Мосбиржи проведет в районе поддержки 2 750 пунктов, полагает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. А вот дальнейшая динамика рынка уже плохо поддается прогнозу, замечает он.
«С одной стороны, для роста просто не хватает притока свежих денег. С другой — особого желания продавать еще не видно. Однако при ухудшении внешнего фона рублевый индикатор рынка вполне может двинуться в сторону следующей поддержки 2 700 пунктов», — рассуждает эксперт.
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Рынки , Алексей Антонов , Московская биржа
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