Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно

Российские фондовые индексы в среду начали торги разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,05% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 757,39 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,12% и равнялся 1 330,95 пункта.

Первую половину дня индекс Мосбиржи проведет в районе поддержки 2 750 пунктов, полагает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов . А вот дальнейшая динамика рынка уже плохо поддается прогнозу, замечает он.