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Крупное месторождение газа обнаружено на северо-западе Китая 

ТАСС + ещё 7 3 часа назад
Крупное месторождение газа обнаружено на северо-западе Китая
Фото: Российская Газета
ПЕКИН, 4 октября. /ТАСС/. Специалисты Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) обнаружили крупное месторождение природного газа в Таримском бассейне на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района в Северо-Западном Китае. Об этом сообщили в пятницу власти КНР.
Согласно информации, опубликованной на сайте центрального правительства, новая скважина «Боцзы-9» обеспечит добычу 418,2 тыс. куб. м газа и 115,15 куб. м конденсата в сутки.
В 2019 году Китай ускорил проведение работ по освоению месторождений углеводородов в Таримском бассейне, где залегает более 80% разведанных глубинных запасов газового конденсата страны. К настоящему моменту там обнаружены 14 сверхглубоких комплексных месторождений, в год обеспечивающих его добычу в объеме 2 млн т, а также 10 млрд куб. м природного газа.
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Рынки , Компании , Экономика , ИТАР-ТАСС
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