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Рубль попал в «крест смерти» 

Рамблер 1 час назад
Аналитики, опрошенные изданием «Эксперт», сошлись во мнении, что в ближайшее время позиции рубля ослабнут на мировых валютных биржах. Специалисты отметили, что российская нацвалюта сформировала «крест смерти» — первый признак скорого обесценивания.
По данным издания, по результатам торгов 1 октября на Московской бирже рубль уже подешевел более, чем на 50 копеек по отношению к доллару и более, чем на 80 копеек по отношению к евро. Аналитики сделали вывод, что российская валюта таким образом отреагировала на снижение интересов инвесторов к рисковым активам на фоне ожидания результатов торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном.
Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев отметил, что итоги встречи американских и китайских дипломатов, запланированной на 10-11 октября, могут «подтолкнуть» рубль как в одну, так и в другую сторону. При этом специалист подчеркнул, что даже намёк на провал в переговорах спровоцирует настоящее бегство инвесторов из рисковых активов, что в свою очередь пагубно скажется на положении российской нацвалюты. При этом Николаев отмечает, что, если негативный сценарий не будет реализован, то курс останется в коридоре 63-66 рублей за доллар.
Старший экономист по рынку развивающихся стран Commerzbank Татха Гозе уверен, что рубль в ближайшие дни может ослабнуть также из-за того, что «должен утратить преимущества, которые получил из-за рекордного скачка цен на нефть в результате атаки на НПЗ Саудовской Аравии». Курс, по мнению аналитика, может дойти до 66 рублей за доллар и даже перешагнуть эту планку.
Эксперты Rabobank и вовсе заявили, что российский рубль попал в «крест смерти», особую ситуацию на валютном рынке, сигнализирующую об увеличении темпов обесценивания. В последний раз национальная валюта попадала в «смертельный крест» в апреле 2018 года. В результате падение рубля к доллару в течение следующего месяца составило 1,8%.
«Это может быть лишь началом движения, которое приведет к росту курса доллар/рубль до 68.00 в ближайшие пару недель», — резюмировал валютный стратег Rabobank Петр Матис.
Комментарии37
Рынки , Видео , Геннадий Николаев , Московская биржа
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