Nordgold предложит инвесторам пятилетний евробонд

Российские корпоративные заемщики продолжают пользоваться рекордно низкими доходностями в сегменте еврооблигаций, на этот раз решение выйти на первичный рынок долларового долга принял Nord Gold . Компания предложит инвесторам пятилетний евробонд, это будет ее первое размещение с 2013 г. Напомним, что в тот раз был размещен выпуск NORDLI’18 на 500 млн долл. под 6,75% (погашен в прошлом году). Нынешнее роуд-шоу Nord Gold было начато 26 сентября, встречи с инвесторами завершились вчера, а сегодня запланировано размещение и был объявлен ориентир доходности 4,375–4,5% годовых.

Запуск добычи на новом месторождении в РФ приведет к росту добычи на 10% до 1 млн унций в год… Компания занимается добычей золота в Западной Африке (55%), России (39%) и Казахстане (6%), объем производства за прошлый год составил 907 тыс. унций., что примерно в 2,7 раза меньше, чем у другого российского золотодобытчика — Полюса. Объем запасов золота у Nord Gold — 15,1 млн унций. В конце прошлого года компания начала добычу на новом месторождении Gross в России, объем производства на этом месторождении может составить около 200 тыс. унций в год, а совокупная добыча может превысить 1 млн унций. Выручка компании в 2018 г. составила 1,1 млрд долл., EBITDA — 470 млн долл. Показатель EBITDA у Nord Gold в 4,6 раз ниже, чем у Полюса, а рентабельность по EBITDA составляет 41% против 64% у Полюса, 41% у Полиметалла и 27% у Петропавловска. По совокупным денежным затратам на производство (AISC) в 2018 г. (1051 долл. /унция) и в 1 п/г 2019 г. (1071 долл. /унция) компания находится в верхнем квантиле среди мировых и российских производителей золота.

…что потребовало увеличения долговой нагрузки, но она может снизиться. За период с 2016 г. по первое полугодие 2019 г. чистый долг компании вырос с 505 до 927 млн долл. в связи с разработкой новых месторождений, а долговая нагрузка по коэффициенту Чистый долг/EBITDA увеличилась с 1,0 в 2016 году до 1,9, что лишь незначительно выше показателя Полюса и в целом является умеренным уровнем. Цель нового выпуска — рефинансирование долга, учитывая, что значительные платежи запланированы на следующий год (335 млн долл. — примерно треть всей задолженности). Соответственно, размещение позволит сделать график погашений гораздо более комфортным. План компании по коэффициенту Чистый долг/EBITDA — 1,5, что может быть вполне достижимым с учетом увеличения добычи, роста цен на золото (текущая цена — 1483 долл. /унция, средняя цена реализации в 2018 г. — 1268 долл. /унция) и снижения капитальных затрат. Кредитные рейтинги Nord Gold от Moody’s и Fitch находятся на уровне «Ba2» и «BB» соответственно, сдерживающими факторами являются страновые риски, а также относительно небольшая величина компании. Мы считаем, что эти рейтинги соответствуют кредитному качеству, при этом мы в целом позитивно смотрим на долгосрочные перспективы золотодобытчиков.