«Скоро они грохнутся»: Путин о необходимости дедолларизации

«Скоро они грохнутся»: Путин рассказал о необходимости дедолларизации

США пилят сук на котором сидят, вводя ограничения на использование доллара. Это отметил Владимир Путин , выступая на Российской энергетической неделе-2019. Скоро они «грохнутся», резюмировал президент. Эксперты признают, что доверие к доллару немного подорвано, но ничего надежнее пока нет. Разве что швейцарский франк да израильский шекель.

Американское власти используют доллар в политической борьбе, заявил в среду 2 октября президент России Владимир Путин, выступая на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций на форуме «Российская энергетическая неделя».

Российский лидер отметил, что доллар США пользуется большим доверием. Точнее, пользовался. «Доллар пользовался очень большим доверием во всем мире. Это почти единственная была универсальная валюта мировая», — сказал президент.

Придется избавляться от доллара

Он выразил недоумение, зачем Соединённые Штаты начали использовать долларовые расчеты как инструмент политической борьбы, вводить ограничения на использование доллара.

«Считаю, это еще одна очень крупная ошибка. Своими руками начали пилить сук, на котором сидят. Так скоро они грохнутся», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что у России нет задачи «уйти от доллара как от платежного инструмента», однако сказал, что власти вынуждены думать, как обезопасить себя.

Президент напомнил, что 72% расчетов между странами Евразийского экономического союза уже сейчас производятся в рублях.

Российский президент не в первый раз говорит о том, что доверие к американской валюте падает. И связано это в первую очередь с возможным расширением американских санкций на российский госдолг и долларовые операции госбанков.

Так, в ходе прошлогодней «прямой линии» с россиянами Путин назвал доллар «единственный универсальной валютой», добавив, что в случае, если Вашингтон ограничит расчеты в долларах, то это отрицательно скажется на доверии к валюте в долгосрочной перспективе.

В России уже предложили снижать расчеты в долларах и переходить на расчеты в национальных валютах. В 2018 году план России по дедоллоризации экономики широко обсуждался. Как рассказывал министр финансов Антон Силуанов , планом предполагаются преференции для экспортеров, использующих при расчетах рубль.

«Мы договорились о том, что в наших планах постепенная отмена обязательства по возврату экспортной выручки в случае, если расчеты осуществляются в рублях», — сказал он. Силуанов уточнил, что преференции для экспортеров, использующих рубль, будут оцениваться «с точки зрения администрирования, общения с государством».

Помимо отказа от обязательного возврата экспортной выручки, в план по дедолларизации также входит ускоренный возврат НДС для экспортеров, пользующихся российской валютой, говорил Силуанов.

Эти меры и ряд аналогичных планируется реализовать до 2024 года. Минфин ранее также опубликовал законопроект о стимулировании внешнеторговых расчетов в рублях через предоставление экспортерам свободы получать рублевые платежи на иностранные счета. Это было запланировано на 2019 год.

«Черный лебедь» и зеленый доллар

Эксперты пояснили, почему не будут лишними меры предосторожности относительно доллара. «Дело в том, что долларовые счета центробанков открыты в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, а значит в любой момент доступ к ним может быть заблокирован по инициативе единственной страны — США», — говорит Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями.

Делать это, конечно, запрещено, однако история знает примеры блокирования счетов со стороны американцев: например, счета Ливии были заморожены незадолго до военной интервенции в страну.

«Вашингтон все чаще использует угрозы по отключению страны от долларовых расчетов для продавливания своих политических интересов. В зоне риска не только так называемые страны-изгои, но и вполне лояльные к США государства. Так, например, Германия активно перевозит золото на родину, Турция в прошлом году полностью вывела свои золотые резервы из ФРС», — добавляет Дадашев.

Тем не менее доллар США остается сейчас и будет оставаться в обозримой перспективе наиболее ликвидным защитным активом, уточняет Александр Бахтин , инвестиционный стратег «БКС Премьер»

«Гегемония доллара определяется размером американской экономки и тем фактом, что долларовой номинал имеют подавляющее большинство всех финансовых инструментов. И действительно можно констатировать, что данная «сила» доллара открывает обширные возможности использования валюты для «продавливания» различных политических интересов США», — говорит Бахтин.

Вместе с тем эксперт не считает, что доверие к доллару, как к защитной валюте, подорвано.

Но в том случае если на рынки прилетит очередной «черный лебедь», например, в виде нового срыва торговых переговоров США и Китая, то большинство инвесторов все равно устремится именно в долларовую ликвидность.

Бахтин отмечает растущую тревожность в настроениях участников рынка, что заставляет их наращивать качество валютных позиций. «В данных условиях такие защитные валюты как доллар, японская йена, швейцарский франк, израильский шекель будут получать соответствующее усиление», — резюмирует эксперт.