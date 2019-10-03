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Цены на нефть перешли к росту после резкого снижения днем ранее 

Прайм 1 час назад
Цены на нефть перешли к росту
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть растут в четверг утром в рамках коррекции после резкого снижения в предыдущий день, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,07%, до 57,73 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,36%, до 52,83 доллара за баррель.
Рост цен на нефть в четверг утром обусловлен коррекцией. В предыдущий день торгов снижение цен на нефть превышало 2% на фоне данных минэнерго США о росте запасов этого сырья в стране за минувшую неделю на 3,1 миллиона баррелей. При этом аналитики прогнозировали меньший рост запасов — на 1,57 миллиона баррелей.
Аналитики банка ANZ, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что цены на нефть упали, так как увеличение запасов стало дополнительным негативным фактором "вдобавок к ухудшению экономического фона".
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Рынки , Минэнерго , Reuters
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