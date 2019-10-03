Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.21
$
65.34
71.42
71.59
Прогноз
07.10 – 14.10
$
63.53
71.53
Индексы и котировки Brent
57.74
+0.47 Золото
1499.01
+0.03 РТС
1313.75
–0.19
Динамика валют
EUR / USD
03.10
1.0951
–0.0079
18.09
1.1030
30.09
19.09
08.09

Биржи Азии снижаются вслед за рынками США 

Прайм 1 час назад
Биржи Азии снижаются вслед за рынками США
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг снижаются на фоне падения американских бирж по итогам предыдущих торгов, свидетельствуют данные площадок.
По состоянию на 7.54 мск гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,48%, до 25918,51 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,17%, до 6495,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,07%, до 21328,67 пункта.
Биржи Китая остаются закрыты в связи с празднованием 70-летия КНР. По итогам торгов понедельника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на 0,92%, до 2905,19 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,06%, до 1595,21 пункта. Биржа Южной Кореи также закрыта в четверг в связи с национальным праздником. Индекс KOSPI по итогам предыдущих торгов снизился на 1,95%, до 2031,91 пункта.
Биржевые индексы США существенно снизились в среду второй день подряд на фоне ситуации с торговыми войнами, которые ведет администрация Дональда Трампа. В среду США заявили, что после благоприятного решения ВТО по субсидированию Airbus европейскими странами Вашингтон введет для ЕС пошлины на воздушные суда в 10% и на сельхозпродукцию — в 25%. Госсекретарь США Майк Помпео в интервью итальянскому телевидению пригрозил, что под пошлины попадут, в частности, европейский сыр и вино.
"Пошлины могут стать источником напряженности между США и ЕС. Темпы роста американской экономики наконец начинают замедляться из-за торговой напряженности и проблем в производственном секторе. Трейдеры хотят понять, приведет ли это к замедлению роста рабочих мест", — цитирует агентство Рейтер слова старшего макроэкономического стратега Sumitomo Mitsui Asset Management Масаюки Кичикавы (Masayuki Kichikawa).
Как ужесточили правила выдачи кредитов
Прайм: последние новости
Цены на нефть перешли к росту после резкого снижения днем ранее Цены на нефть перешли к росту после резкого снижения днем ранее В начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС В начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС Золото дешевеет более чем на 2% на укреплении доллара Золото дешевеет более чем на 2% на укреплении доллара
Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , ВТО , ЕС , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Живущие у «Северного потока» россияне остались без газа
Живущие у «Северного потока» россияне остались без газа33
России пообещали волну проблем с жильем
России пообещали волну проблем с жильем
«Крест смерти»: когда ждать «суперпадении» рубля
«Крест смерти»: когда ждать «суперпадении» рубля4
Украина отнимает хлеб у российских фермеров
Украина отнимает хлеб у российских фермеров187
Картошка с салом: чего хочет Лукашенко
Картошка с салом: чего хочет Лукашенко8
Видео
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
10:40
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
Экономика
Картошка с салом: чего хочет Лукашенко
01:08
Картошка с салом: чего хочет Лукашенко
Экономика Статьи
«Даже не знаю, что там осталось»: Путин вспомнил Украину
02:57
«Даже не знаю, что там осталось»: Путин вспомнил Украину
Экономика
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
03:44
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
Экономика
Путин оценил ситуацию с «Северным потоком-2»
03:59
Путин оценил ситуацию с «Северным потоком-2»
Экономика
Предсказано будущее России без нефти
01:22
Предсказано будущее России без нефти
Экономика
Переход на четырехдневку: что решил Минтруд
00:36
Переход на четырехдневку: что решил Минтруд
Экономика Статьи
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
02:47
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
Личный счет Статьи
В Москве массово закрылись хостелы
01:07
В Москве массово закрылись хостелы
Недвижимость
Нагрузка на бедных: кому не дадут кредит
01:20
Нагрузка на бедных: кому не дадут кредит
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение