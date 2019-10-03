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Орешкин анонсировал снижение инфляции ниже 3 процентов в 2020 году 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Орешкин анонсировал снижение инфляции в 2020 году
Фото: РИА Новости
"Мы уходим существенно ниже 4 процентов уже в этом году, и ниже 3 процентов в первом квартале 2020 года", — отметил он. И добавил, что в связи с этим ведомство планирует обновить существующий прогноз.
Максим Орешкин также анонсировал, что Минэкономразвития готовит стратегию низкоуглеродного развития РФ.
"В Европе все завязано на климатическую повестку, а еврозона для нас один из крупнейших рынков для российской продукции. Поэтому, не имея правильной повестки по климатическому треку России, мы будем испытывать очень большие проблемы в будущем на глобальных рынках", — объяснил глава Минэкономразвития.
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Рынки , Личный счет , Недвижимость , Экономика , Максим Орешкин , Минэкономразвития
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