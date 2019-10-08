Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
09.10
$
64.8672
+0.0413
€
71.2372
+0.0908
ММВБ
08.10 23:00
$
65.2000
+0.0400
€
71.4150
+0.0650
Forex
08.10 19:00
$
65.1981
–0.0835
€
71.4032
–0.0679
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.15
$
65.24
€
71.51
€
71.64
Прогноз
14.10 – 21.10
$
64.00
€
72.50
Индексы и котировки
Brent
58.16
–0.02
Золото
1502.16
+0.08
РТС
1306.39
–0.19
Динамика валют
EUR / USD
09.10
1.0962
–0.0058
24.09
1.1020
06.10
25.09
13.09
Московская биржа открылась ростом
Деловая газета «Взгляд»
+
ещё 1
19 часов назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Индекс Мосбиржи утром во вторник вырос на 0,05% — до 2721 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,15% — до 1322 пунктов.
Следует из данных
Московской биржи
.
Читать ещё •••
Налоги от мошенников: как клюют на удочку лжечиновников
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Минск анонсировал снижение закупок российского газа
Нефть подорожала на новостях из Ирака и Эквадора
Россия перекрыла поставки энергетического угля на Украину через Белоруссию
Рынки
,
Московская биржа
Читайте также
Предпринимателей предупредили о внеплановых проверках
Новости партнеров
Главное сейчас
В России подорожает золото
Роль экспортера газа предрекли Украине в США
Россияне стали меньше брать займы
Россияне могут остаться без импортной воды
5
«Россия» передаст «Победе» четыре Boeing 737
Видео
04:26
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
Рынки
Экономика
00:51
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
Экономика
Личный счет
00:20
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Рынки
01:13
ВТБ перестал открывать вклады в евро
Компании
Рынки
01:10
Украина становится жертвой политики США
Экономика
Статьи
02:38
Власти Москвы потребовали от модельера Зайцева миллионы
Компании
00:50
На одну зарплату: где в России жить хорошо
Личный счет
Статьи
00:53
«Северный поток-2»: что решила Дания
Экономика
Статьи
10:40
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
Экономика
10:24
Экономист рассказал об угрозах для рубля
Рынки
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Свернуть
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт