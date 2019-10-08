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Московская биржа открылась ростом 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 19 часов назад
Московская биржа открылась ростом
Фото: РИА Новости
Индекс Мосбиржи утром во вторник вырос на 0,05% — до 2721 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,15% — до 1322 пунктов.
Следует из данных Московской биржи.
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