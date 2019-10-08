Нефть дорожает на новостях из Ирака и Эквадора

Мировые цены на нефть растут во вторник утром на фоне политической напряженности в Ираке и Эквадоре, которая несет риски для поставок "черного золота" из этих стран, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,6% — до 58,71 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,63%, до 53,08 доллара за баррель.

Трейдеры опасаются перебоев с поставками нефти из Ирака и Эквадора в связи с народными протестами в этих странах. В Ираке с 1 октября проходят антиправительственные протесты с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб.

Министерство энергетики Эквадора во вторник заявило об остановке добычи на трех месторождениях государственной компании Petroamazonas, заблокированных неизвестными людьми. В Эквадоре с начала октября проходят манифестации граждан, недовольных экономическими реформами правительства.

В то же время инвесторы ждут новых торговых переговоров между США и Китаем, намеченных на 10-11 октября. Рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует Рейтер, отмечает, что исход переговоров практически невозможно предсказать. Поддержку ценам на нефть могла бы оказать приостановка действия пошлин США в отношении товаров из Китая.