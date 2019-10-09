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В Россию полюбили вкладывать деньги из-за рубежа 

Lenta.ru 1 час назад
В Россию полюбили вкладывать деньги из-за рубежа
Фото: Reuters
В первые девять месяцев прямые иностранные инвестиции в российские компании выросли в девять раз — с 4,4 миллиарда долларов до 21,8 миллиарда. Такая оценка содержится в материалах Центробанка России.
Максимум инвестиций пришелся на первый квартал — 10,3 миллиарда долларов. После снижения до 4,9 миллиарда во втором снова наблюдался рост до 6,6 миллиарда.
Ранее Центробанк сообщал, что для иностранных рублевых активов за второй квартал 2019 года достигла максимума, начиная с третьего квартала 2014 года. Помимо этого, иностранные обязательства российских банков в рублях за же период выросли до 24,7 процента. Это максимум с 2002 года, когда впервые начали вести такую статистику.
Основные объемы вложений и обязательств приходятся любимые российскими компаниями офшоры и юрисдикции — Кипр, Ирландию, Люксембург и Великобританию. Исходя из этого, эксперты указывали, что операции, скорее всего, проводят российские компании с помощью зарубежных инструментов.
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Комментарии1
Рынки , Компании , Личный счет , Недвижимость , Экономика , Центральный банк России
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