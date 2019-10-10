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Ниже 70 за доллар: как Америка обвалит рубль 

Рамблер 6 часов назад
Опрошенные «Газетой.ру» эксперты считают, что при самом негативном для рубля сценарии курс российской валюты может упасть ниже 70 рублей за доллар.
10 октября стартует новый раунд переговоров между США и Китаем, ведущими торговую войну. Эксперты ожидают, что продвижений в ситуации не будет и она, наоборот, ухудшится.
По мнению гендиректора УК «Ронин Траст» Сергея Стукалова, если переговоры США и Китая, ведущих торговую войну, не завершатся успехом, на российский рынок «по цепочке выльется весь негатив».
«Тут инвесторы вспомнят все — уже введенные против России санкции, предвыборную неразбериху в США — и просто закроют свои денежные позиции на Россию из разряда «на всякий случай», — заявил эксперт.
«Газета.ру» отмечает, что в такой ситуации российская валюта может обвалиться до 70 рублей за доллар и даже ниже.
Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов заявил, что при самом негативном сценарии переговоров случится очередное обострение и усиление тарифных ограничений.
Кроме того, на европейские рынки негативно влияют заявления британских властей об отсутствии подвижек в переговорах с ЕС по Brexit.
Эксперты отметили, что в таких условиях инвесторы выходят из рисковых активов развивающихся стран, в том числе России, и возвращаются к покупкам золота и американских бумаг. Стоимость золота на бирже выросла до отметки 1509,80 доллара за унцию, а к концу года цены могут достичь 1600 долларов, считают аналитики.
Суверов отметил, что иностранцы покупают российские облигации федерального займа (ОФЗ), так как десятилетние облигации торгуются с доходностью семь процентов годовых, тогда как в Европе ставки ушли в отрицательную зону, а бумаги США дают доходность всего в 1,6 процента.
Пока интерес иностранцев к ОФЗ помогает курсу держаться на отметке примерно 65 рублей за доллар, но в случае «шторма» на мировом рынке и снижения ключевой ставки ЦБ курс доллара вскоре может дойти до 68 рублей.
Как ранее сообщал «Рамблер», главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович предупредил, что ослабление рубля будет адекватным только в случае отсутствия внешних шоков — роста санкционного давления, обвала нефтяных цен или панических распродаж рискованных активов. Если один из этих сценариев реализуется, доллар может подорожать до 70 рублей.
Комментарии96
Рынки , Видео , Экономика , Антон Покатович , Сергей Суверов , Сергей Стукалов , ЕС , Центральный банк России , Газета.Ru
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