Опрошенные «Газетой.ру» эксперты считают, что при самом негативном для рубля сценарии курс российской валюты может упасть ниже 70 рублей за доллар.
10 октября стартует новый раунд переговоров между США и Китаем, ведущими торговую войну. Эксперты ожидают, что продвижений в ситуации не будет и она, наоборот, ухудшится.
По мнению гендиректора УК «Ронин Траст» Сергея Стукалова, если переговоры США и Китая, ведущих торговую войну, не завершатся успехом, на российский рынок «по цепочке выльется весь негатив».
«Тут инвесторы вспомнят все — уже введенные против России санкции, предвыборную неразбериху в США — и просто закроют свои денежные позиции на Россию из разряда «на всякий случай», — заявил эксперт.
«Газета.ру» отмечает, что в такой ситуации российская валюта может обвалиться до 70 рублей за доллар и даже ниже.
Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов заявил, что при самом негативном сценарии переговоров случится очередное обострение и усиление тарифных ограничений.
Кроме того, на европейские рынки негативно влияют заявления британских властей об отсутствии подвижек в переговорах с ЕС по Brexit.
Эксперты отметили, что в таких условиях инвесторы выходят из рисковых активов развивающихся стран, в том числе России, и возвращаются к покупкам золота и американских бумаг. Стоимость золота на бирже выросла до отметки 1509,80 доллара за унцию, а к концу года цены могут достичь 1600 долларов, считают аналитики.
Суверов отметил, что иностранцы покупают российские облигации федерального займа (ОФЗ), так как десятилетние облигации торгуются с доходностью семь процентов годовых, тогда как в Европе ставки ушли в отрицательную зону, а бумаги США дают доходность всего в 1,6 процента.
Пока интерес иностранцев к ОФЗ помогает курсу держаться на отметке примерно 65 рублей за доллар, но в случае «шторма» на мировом рынке и снижения ключевой ставки ЦБ курс доллара вскоре может дойти до 68 рублей.
Как ранее сообщал «Рамблер», главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович предупредил, что ослабление рубля будет адекватным только в случае отсутствия внешних шоков — роста санкционного давления, обвала нефтяных цен или панических распродаж рискованных активов. Если один из этих сценариев реализуется, доллар может подорожать до 70 рублей.