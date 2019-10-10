Ниже 70 за доллар: как Америка обвалит рубль

Опрошенные «Газетой.ру» эксперты считают , что при самом негативном для рубля сценарии курс российской валюты может упасть ниже 70 рублей за доллар.

10 октября стартует новый раунд переговоров между США и Китаем, ведущими торговую войну. Эксперты ожидают, что продвижений в ситуации не будет и она, наоборот, ухудшится.

По мнению гендиректора УК «Ронин Траст» Сергея Стукалова , если переговоры США и Китая, ведущих торговую войну, не завершатся успехом, на российский рынок «по цепочке выльется весь негатив».

«Тут инвесторы вспомнят все — уже введенные против России санкции, предвыборную неразбериху в США — и просто закроют свои денежные позиции на Россию из разряда «на всякий случай», — заявил эксперт.

«Газета.ру» отмечает, что в такой ситуации российская валюта может обвалиться до 70 рублей за доллар и даже ниже.

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов заявил, что при самом негативном сценарии переговоров случится очередное обострение и усиление тарифных ограничений.

Кроме того, на европейские рынки негативно влияют заявления британских властей об отсутствии подвижек в переговорах с ЕС по Brexit.

Эксперты отметили, что в таких условиях инвесторы выходят из рисковых активов развивающихся стран, в том числе России, и возвращаются к покупкам золота и американских бумаг. Стоимость золота на бирже выросла до отметки 1509,80 доллара за унцию, а к концу года цены могут достичь 1600 долларов, считают аналитики.

Суверов отметил, что иностранцы покупают российские облигации федерального займа (ОФЗ), так как десятилетние облигации торгуются с доходностью семь процентов годовых, тогда как в Европе ставки ушли в отрицательную зону, а бумаги США дают доходность всего в 1,6 процента.

Пока интерес иностранцев к ОФЗ помогает курсу держаться на отметке примерно 65 рублей за доллар, но в случае «шторма» на мировом рынке и снижения ключевой ставки ЦБ курс доллара вскоре может дойти до 68 рублей.