«Газпром нефть» увеличит к 2025 году выпуск автобензина на 20%

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" к 2025 г. увеличит производство светлых нефтепродуктов по итогам программы модернизации своих НПЗ в России. Об этом говорится в презентации к докладу директора дирекции нефтепереработки «Газпром нефти» Михаила Антонова в рамках конференции «Argus Рынок нефтепродуктов 2019: Россия и СНГ».

Так, увеличение объемов выпуска автобензина составит 20%, дизельного топлива — 40%, керосина — 60%. При этом производство высокосернистого мазута полностью прекратится.

С 2008 года «Газпром нефть» проводит масштабную модернизацию Омского и Московского НПЗ с совокупным объемом инвестиций более 550 млрд рублей. В рамках первого этапа модернизации построены и реконструированы ключевые технологические установки, позволившие предприятиям полностью перейти на выпуск моторных топлив Евро-5, существенно повысив энергоэффективность и экологичность производства. Продолжается реализация второго этапа программы, после чего, как ожидается, возрастет глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов.