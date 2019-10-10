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«Газпром нефть» увеличит к 2025 году выпуск автобензина на 20% 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" к 2025 г. увеличит производство светлых нефтепродуктов по итогам программы модернизации своих НПЗ в России. Об этом говорится в презентации к докладу директора дирекции нефтепереработки «Газпром нефти» Михаила Антонова в рамках конференции «Argus Рынок нефтепродуктов 2019: Россия и СНГ».
Так, увеличение объемов выпуска автобензина составит 20%, дизельного топлива — 40%, керосина — 60%. При этом производство высокосернистого мазута полностью прекратится.
С 2008 года «Газпром нефть» проводит масштабную модернизацию Омского и Московского НПЗ с совокупным объемом инвестиций более 550 млрд рублей. В рамках первого этапа модернизации построены и реконструированы ключевые технологические установки, позволившие предприятиям полностью перейти на выпуск моторных топлив Евро-5, существенно повысив энергоэффективность и экологичность производства. Продолжается реализация второго этапа программы, после чего, как ожидается, возрастет глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов.
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Рынки , Компании , Экономика , Михаил Антонов , Газпромнефть , ИТАР-ТАСС
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