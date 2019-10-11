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Добыча ОПЕК в сентябре упала до минимума за 10 лет из-за атак на объекты Aramco 

Прайм 4 часа назад
Добыча ОПЕК в сентябре упала до минимума за 10 лет
Фото: РИА Новости
Добыча ОПЕК из-за атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии в сентябре упала до минимума за 10 лет — 28,83 миллиона баррелей в сутки, сократившись на 890 тысяч баррелей к августу, при этом ОПЕК перевыполнила сделку по сокращению добычи ОПЕК+ на 142%, говорится в октябрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
В свою очередь, страны "не ОПЕК" перевыполнили соглашение на 16%, сообщает МЭА.
"Добыча нефти ОПЕК упала до 10-летнего минимума в 28,83 миллиона баррелей в сутки в сентябре, снизившись на 890 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении, после того, как атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии ненадолго остановили более половины добычи в стране", — говорится в докладе.
МЭА полагает, что добыча в Саудовской Аравии по итогам октября вернется на уровни до атак.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших мировых производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. К концу сентября королевство полностью восстановило потерянные объемы добычи.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, на первое полугодие 2019 года сокращение добычи было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. А в июле участники ОПЕК+ пролонгировали договоренности на тех же условиях еще на девять месяцев — до апреля 2020 года.

ВЫПОЛНЕНИЕ СДЕЛКИ РОССИЕЙ

РФ в сентябре выполнила сделку ОПЕК+ на 72% против 53% в августе, говорится в октябрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
По данным МЭА, добыча нефти и конденсата в России снизилась в сентябре на 55 тысяч баррелей в сутки до 11,25 миллиона баррелей в сутки, но при этом осталась выше показателя, установленного в рамках сделки ОПЕК+.
"Снижение добычи в сентябре произошло за счет "Роснефти" и "Газпром нефти", у которых она упала на 33 тысячи баррелей в сутки и 29 тысяч баррелей в сутки соответственно", — сообщается в докладе.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В начале июля страны ОПЕК+ единогласно одобрили продление срока действия своих договорённостей на существующих условиях еще на девять месяцев, до конца марта 2020 года.

ЗАПАСЫ В ОЭСР

Коммерческие запасы нефти в ОЭСР в августе выросли на 20,8 миллиона баррелей, превысив средний пятилетний уровень на 43,1 миллиона баррелей, говорится в октябрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"Коммерческие запасы стран ОЭСР увеличились в августе на 20,8 миллиона баррелей до 2,974 миллиарда баррелей и превысили средний пятилетний уровень на 43,1 миллиона баррелей", — сообщается в докладе.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию.
При этом приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
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Рынки , Международное энергетическое агентство , ОЭСР , Газпромнефть , ОПЕК , Роснефть
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