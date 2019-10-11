Эксперт объяснил внезапное падение курса доллара

Курс доллара резко снизился в конце недели. Под конец торгового дня в пятницу доллар подешевел на 29 копеек до 64,16 при том, что несколькими днями ранее преодолевал отметку в 65. Курс евро снизился на 8 коп. до 70,85.

Ранее аналитики давали «СП» прогнозы о том, что рубль может укрепиться и, хотя сначала нацвалюта не оправдала ожидания, под конец она все-таки пошла вверх. Впрочем, традиционно причины тут не во внутренних событиях, а во внешних новостях.

Оптимизм рынку придали новости о том, что в переговорах между Китаем и США наметился прорыв. Стороны обсуждают ослабление юаня, отказ от взаимных санкций и другие моменты, которые позволяют надеяться на лучшее. Впрочем, это не единственная причина укрепления курса нашей валюты.

«Основная причина — существенное (более чем на 2%) укрепление цен на нефть, произошедшее сегодня ранним утром на новости о том, что на иранском танкере Sanitized в Красном море произошел взрыв. Причем, по слухам, ракеты прилетели с территории Саудовской Аравии. Возникает ощущение, что при таких ценах на нефть локальная война в Персидском заливе — больше, чем фантазия», — комментирует новости курса доллара эксперт «Международного финансового центра», LIFA Владимир Рожанковский.

Еще один фактор — ослабление самого доллара в связи с тем, что глава ФРС США Джером Пауэлл близок к тому, чтобы запустить ультракороткое «количественное смягчение» QE4.

Впрочем, неизвестно, как долго продлиться оптимизм от позитивных новостей. Поэтому эксперт не уверен, что рублю удастся преодолеть планку в 64 за доллар.