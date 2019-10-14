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В Банке России считают неверным полностью отказываться от доллара в международных резервах 

BFM.RU + ещё 1 34 минуты назад
В Банке России оценили идею отказа от доллара
Фото: РИА Новости
Банк России считает неправильным полный отказ от доллара в международных резервах, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин в Госдуме, передает ТАСС.
«Полностью исключить доллар из (международных) резервов, на мой личный взгляд, это сопряжено с избыточными рисками», — сказал он.
По его словам, целый ряд обязательств, в том числе госдолг номинирован в долларах.
«Поэтому золотовалютные резервы могут понадобиться в плохой ситуации, когда у нас произойдет резкое ухудшение платежного баланса, доходов бюджета и когда надо будет расплачиваться по этим обязательствам за счет средств, которые в бюджет, например, будут переводиться, за счет средств ФНБ. И в этом случае часть этих обязательств, лучше, чтобы против них были активы тоже в долларах. То есть полностью отказаться от доллара в золотовалютных резервах, наверное, неверно», — сказал он.
В 2018 году Россия продала значительную часть резервов в долларах (около 100 млрд долларов) после новых раундов американских санкций, став глобальным лидером по этому показателю, а также нарастила расчеты в альтернативных валютах, купив почти на 90 млрд долларов евро и юани, сообщал ЦБ в годовом отчете.
Таким образом, доля доллара в резервах снизилась с 45,8% до 22,7%, доля юаня выросла с 2,8% до 14,2%. Доля фунта стерлингов снизилась с 8,3% до 6%, доля евро увеличилась с 21,7% до 31,7%. Кроме того, по итогам 2018 года увеличилась доля золота — на 0,9 п. п., до 18,1%.
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Комментарии
Рынки , Компании , Экономика , Алексей Заботкин , Госдума , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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