В Банке России оценили идею отказа от доллара

В Банке России считают неверным полностью отказываться от доллара в международных резервах

«Полностью исключить доллар из (международных) резервов, на мой личный взгляд, это сопряжено с избыточными рисками», — сказал он.

По его словам, целый ряд обязательств, в том числе госдолг номинирован в долларах.

«Поэтому золотовалютные резервы могут понадобиться в плохой ситуации, когда у нас произойдет резкое ухудшение платежного баланса, доходов бюджета и когда надо будет расплачиваться по этим обязательствам за счет средств, которые в бюджет, например, будут переводиться, за счет средств ФНБ. И в этом случае часть этих обязательств, лучше, чтобы против них были активы тоже в долларах. То есть полностью отказаться от доллара в золотовалютных резервах, наверное, неверно», — сказал он.

В 2018 году Россия продала значительную часть резервов в долларах (около 100 млрд долларов) после новых раундов американских санкций, став глобальным лидером по этому показателю, а также нарастила расчеты в альтернативных валютах, купив почти на 90 млрд долларов евро и юани, сообщал ЦБ в годовом отчете.

Таким образом, доля доллара в резервах снизилась с 45,8% до 22,7%, доля юаня выросла с 2,8% до 14,2%. Доля фунта стерлингов снизилась с 8,3% до 6%, доля евро увеличилась с 21,7% до 31,7%. Кроме того, по итогам 2018 года увеличилась доля золота — на 0,9 п. п., до 18,1%.