Сколько стоил России уход от доллара?

В прошлом году Россия решила практически полностью избавиться от долларов в своих резервах. Какой оказалась цена столь серьезного шага?

Первый год эксперимента по уходу от доллара стоил Банку России и стране в целом почти $8 млрд потенциального дохода.

Российский ЦБ увеличил вложения в более слабые валюты, такие как евро и юань, тогда как доллар вырос на 6,5%.

Если бы он сохранил прежнюю долларовую структуру своих резервов, прирост за год к марту составил бы около 3,8%, согласно расчетам Bloomberg.

История вопроса

Доля доллара в резервах по итогам прошлого года снизилась с 45,8% до 22,7%, доля юаня выросла с 2,8% до 14,2%. Доля фунта стерлингов снизилась с 8,3% до 6%, доля евро увеличилась с 21,7% до 31,7%. Кроме того, по итогам 2018 года увеличилась доля золота — на 0,9%, до 18,1%.

Безусловно, решение избавиться от долларов было продиктовано геополитическими задачами, и на данный момент указанная выше сумма — это стоимость такого решения. Вместе с тем, это решение стоит рассматривать в долгосрочной перспективе, пока рано делать выводы, стоило ли оно того или нет.

Bloomberg

Центральный банк России публикует данные с шестимесячным лагом, поэтому более свежие данные пока недоступны.

Сброс трежерис во II квартале прошлого года был частью более широкой стратегии "дедолларизации" российской экономики и снижения ее уязвимости перед санкциями США. В прошлом году, напомним, Штаты ввели самые жесткие санкции в отношении ряда российских компаний, поэтому такой шаг выглядел вполне логично.

Как уже было сказано выше, часть средств была вложена в юань. Как итог, такая диверсификация сделала Россию крупнейшим держателем резервов юаня в мире, подсчитали эксперты банка Goldman Sachs.

Этот шаг стал "необходимостью" перед лицом растущей геополитической напряженности, сказала в мае глава Банка России Эльвира Набиуллина

"Мы не валютные спекулянты, мы не пытаемся зарабатывать краткосрочные деньги на колебаниях обменного курса", — добавила она.

Тем не менее, полное исключение доллара из резервов повлечет за собой "чрезмерные риски", поскольку доллары могут понадобиться в условиях кризиса для покрытия долговых обязательств, заявил в понедельник глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин

"Золотовалютные резервы могут понадобиться в плохой ситуации, когда у нас произойдет резкое ухудшение платежного баланса, доходов бюджета и когда надо будет расплачиваться по этим обязательствам за счет средств, которые в бюджет, например, будут переводиться, за счет средств ФНБ. И в этом случае часть этих обязательств, лучше, чтобы против них были активы тоже в долларах. То есть полностью отказаться от доллара в золотовалютных резервах, наверное, неверно", — сказал он.

Повлияет ли мнение представителей регулятора на какие-то решения в этом вопросе — сказать сложно. Высока вероятность, что курс на дедолларизацию продолжится.