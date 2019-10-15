Перекрыть Севморпуть: как США противостоят России в Арктике

США используют Северный морской путь как средство давления на Россию, сообщает сербское издание «Печат». Вашингтон хочет закрепиться в Арктике и призывает сделать ее общедоступной, а не только российской. В частности, Белый дом требует от Исландии и Норвегии прекратить вкладывать средства в развитие российского проекта Севморпуть.

Основной целью новой «Северной доктрины» США является лишение России права на Северный морской путь, уверен сербский журналист издания «Печат» Зоран Милошевич.

Автор материал считает, что Вашингтон хочет, чтобы Россия вывела свои войска из арктических регионов. Американские власти, отмечает он, вдруг превратились в сторонников того, чтобы Северный морской путь был общим, а не исключительно российским.

США в мае этого года ясно дали понять Канаде, что она «должна забыть о своем праве на северо-западный арктический коридор». Это произошло, по мнению автора материала, на встрече с представителями стран, граничащих с Арктикой.

Кроме того, американцы потребовали от Китая закрыть станции в Исландии и Норвегии, а также прекратить вложения в инфраструктуру российского Северного морского пути.

По мнению сербского журналиста, США видят в этом пути средство давления на Россию, так как он важен для Соединенных Штатов не только как международный логистический коридор, но и как внутренняя транспортная артерия.

Освоение Севморпути, уверен автор сербского издания, позволит связать воды восточной и северной части страны.

Милошевич отметил, что Севморпуть даст возможность для формирования единой экономической системы, которая объединит территории Крайнего Севера и Дальнего Востока. Эти регионы, отмечает автор статьи, обладают огромным потенциалом.

Вместе с тем сербский журналист обращает внимание, что за американцами половина Арктики, однако эта часть намного хуже, чем владения России, так как полностью покрыта льдом.

«Россия же располагает лучшей частью арктического побережья. Причем температура там растет в два раза быстрее, чем в других регионах. Таяние полярных льдов открывает доступ в прежде недосягаемые воды и к островам, которые можно использовать в коммерческих целях», — обращает внимание Милошевич.

Он также обращает внимание на то, что этот регион скрывает огромные запасы нефти и газа, которые становятся доступнее с таянием ледников.

Из-за того, что лед тает неравномерно, в океане существует два пути. Один из них — северо-восточный коридор («российский») — является самым удобным для использования. Именно он и вызывает у американцев больше всего опасений и возмущения, отмечает Милошевич.

США при этом неоднократно ранее заявляли о том, что в Арктике необходимо противостоять растущему российскому влиянию. В частности, госсекретарь Майк Помпео был обеспокоен «российскими притязаниями» на международные воды Северного морского пути и планами российских властей соединить его с китайским морским «Шелковым путем».

Дело в том, что американцы хотели закрепиться на рынке поставок сжиженного природного газа (СПГ). Однако намерения России поставлять в страны Юго-Восточной Азии при помощи Севморпути более дешевое сырье ставят под сомнение реализацию планов США.

При этом опасения американских властей оправдываются данными Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL).

Так, в прошлом году Россия поставила в регион почти 13 млн тонн топлива, в то время как США — только 10,7 млн Вместе с тем Москва планирует поставлять СПГ не только в Китай, но и в Японию, которая является ключевым партнером США в регионе.

Россия, в свою очередь, подчеркивает, что Арктика должна стать «пространством мира, стабильности, продуктивного сотрудничества», так как в этой области нет поводов для конфликтов. Москва неоднократно говорила о том, что открыта для «самого широкого» сотрудничества в Арктике.

Российские власти намерены развивать этот регион. Для этих целей Росатом собирается до конца этого года утвердить план инфраструктурного усовершенствования Арктики.

«Ключевая задача — в этом году утвердить в правительстве план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева.

Отмечается, что атомная госкорпорация в нынешнем году получила статус инфраструктурного оператора Севморпути.