МВФ: нефть будет дешеветь 5 лет подряд

Международный валютный фонд представил новый неутешительный прогноз по мировой экономике. Также фонд ожидает дальнейшего снижения цен на нефть в течение нескольких лет.

Индекс цен на сырье, который рассчитывает МВФ, с февраля, когда торговая война вошла в новый этап, упал на 5,5%, а цена на углеводороды опустились на 13%.

В МВФ уверены, что нефтяные котировки удерживаются на уровне $60 только благодаря отдельным факторам, а не за счет роста спроса. Фундаментальных оснований для таких цен нет.

Помогают же ценам не нефть оставаться на относительно высоком уровне санкции против Ирана, рекордное падение добычи в Венесуэле. Можно также вспомнить атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии, но и здесь рост не продержался и двух недель.

По прогнозу экономистов Международного валютного фонда, средняя цена за баррель "черного золота" в следующем году будет чуть ниже $60, а к 2023 г. опустится до $55.

Факторы для снижения не новы. Прежде всего, конечно, рост добычи и экспорта из США. Ранее "Вести. Экономики" уже писали, что Штаты научились эффективно использовать месторождения, сейчас добыча находится на рекордном уровне, хотя количество буровых установок опустилось до минимумов за два года.

Zerohedge

Также достраиваются трубопроводы к восточному побережью, что позволит нарастить экспорт.

Кроме того, в МВФ полагают, что участники сделки ОПЕК+ не будут выполнять свои обязательства в полном объеме, что будет приводить к росту предложения, как следствие, давлению на цены.

Стоит признать, что прогнозы Международного валютного фонда сбываются довольно редко, тем более долгосрочные. Тем не менее, ожидание снижения цен укладывается в общую картину.

Большинство нефтетрейдеров ждут снижения цен на углеводороды, аналитики также предсказывают падение. Иными словами, почти все эксперты смотрят в одну сторону.

Безусловно, ситуация может измениться, но пока предпосылок для этого не видно.

Прогноз по мировой экономике Международный валютный фонд (МВФ) вновь понизил прогнозы по росту мирового ВВП на 2019 и 2020 гг. на 0,2% и 0,1% до 3% и 3,4% соответственно согласно докладу фонда World Economic Outlook (WEO).

В прошлый раз МВФ понижал прогнозы в июле, а в апреле фонд понижал прогноз роста мирового ВВП на 2019 г.

МВФ отмечает, что ожидаемый в 2019 г. рост на 3% "самый медленный со времен мирового финансового кризиса".

Zerohedge

"Это серьезный спад с 3,8% в 2017 г., когда мир был в синхронном подъеме. Этот сдержанный рост является следствием растущих торговых барьеров, повышенной неопределенности в части торговли и геополитики", — отмечается в докладе.

В числе причин замедления МВФ также называет "низкий рост производительности и старение населения в странах с развитой экономикой".