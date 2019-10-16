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20.09

Московская биржа открылась ростом 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Индекс Мосбиржи утром в среду повышался на 0,3% — до 2724 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,2%, составив 1333 пунктов.
Следует из данных Московской биржи.
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