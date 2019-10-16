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20.09
Московская биржа открылась ростом
Деловая газета «Взгляд»
3 часа назад
Комментарии
Индекс Мосбиржи утром в среду повышался на 0,3% — до 2724 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,2%, составив 1333 пунктов.
Следует из данных
Московской биржи
.
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