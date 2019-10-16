Рубль сохраняет спокойствие

Вчера внимание валютных инвесторов вновь сместилось в политическую плоскость. В СМИ появились сообщения, что Евросоюз и Великобритания приблизились к достижению соглашения. Великобритания пошла на ряд уступок, что позволило урегулировать большинство разногласий. После этого Борису Джонсону необходимо будет пройти процедуру согласования новой версии документа в Британском парламенте , где премьер-министр может вновь встретить сопротивление. Тем не менее, прогресс в переговорах оживил рынок и вызвал покупки как британского фунта (GBP/USD 1.28, +1.4%), так и европейской валюты (EUR/USD 1.105, +0.2%).

На развивающихся рынках, наоборот, настроения слегка ухудшились. Несмотря на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем, обеспокоенность инвесторов вызвало заявление Конгресса США о желании утвердить закон о демократии Гонконга, что вызвало резкую реакцию с китайской стороны — Китай готов ввести жесткие ответные меры в случае утверждения закона.

На этом фоне китайский юань сегодня утром торгуется в более высоком диапазоне 7.09-7.10 против доллара. Однако российский рубль сохраняет спокойствие, торгуясь в диапазоне 64.2-64.4 против доллара, при этом ослабляя позиции против евро (EUR/RUB 71.1 на открытии утром) из-за общего укрепления единой европейской валюты.