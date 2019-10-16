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Торги бумагами российских компаний в Лондоне закрылись преимущественно ростом 

Прайм + ещё 1 32 минуты назад
Бумаги российских компаний дорожают в Лондоне
Фото: РИА Новости
Бумаги российских компаний в среду завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, лишь расписки "Ленты" подешевели, а TCS Group — не изменились в цене, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 0,28%, до 6,41 доллара, "Новатэка" — на 2,2%, до 213,6 долларов, "Лукойла" — на 1,98%, до 88,72 доллара. Акции "Газпрома" подорожали на 1,15%, до 7,05 доллара, "Газпром нефти" — на 0,45%, до 33,3 доллара.
Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 1,53%, до 25,2 доллара, "Северстали" — на 2% до 13,79 доллара, НЛМК — на 1,94%, до 19,98 доллара.
Расписки ВТБ подорожали на 0,69%, до 1,31 доллара, Сбербанка — на 0,84%, до 14,49 доллара. Расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", не изменились в цене, оставшись на уровне прошлого закрытия.
Стоимость GDR "Магнита" увеличилась на 2,68%, до 11,7 доллара, "Ленты" — уменьшилась на 0,3% до 3,34 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 0,41%, до 3,96 доллара.
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Рынки , Компании , Недвижимость , Экономика , АФК Система , Газпром , Банк ВТБ , "Магнит" , Тинькофф банк , Сбербанк России , Газпромнефть , Лукойл , Новатэк , Роснефть , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель
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