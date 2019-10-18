Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.96
$
64.15
71.12
71.34
Прогноз
21.10 – 28.10
$
62.72
71.81
Индексы и котировки Brent
60.06
+0.03 Золото
1488.26
–0.01 РТС
1355.83
–0.08
Динамика валют
EUR / USD
18.10
1.1130
+0.0167
03.10
1.0963
15.10
04.10
23.09

FT: Saudi Aramco откладывает IPO 

Вести Экономика + ещё 1 7 часов назад
FT: Saudi Aramco откладывает IPO
Фото: Вести Экономика
По данным издания, решение связано с сентябрьской атакой на предприятия компании.
Financial Times ссылается на три собственных источника. Ранее предполагалось, что о первичном размещении SA будет публично объявлено уже 20 октября. Однако один из собеседников издания заявил, что объявление отложено «на недели». Второй источник FT уточнил, что объявление о проведении первичного размещения отложено, но не отменено.
Третий собеседник издания пояснил, что прежде, чем объявлять об IPO, Saudi Aramco хочет внести ясность для инвесторов по поводу того, как сентябрьские атаки на нефтяные объекты компании отразились на ее показателях. Причем, по словам источника FT, в квартальной отчетности будет отражено, что значительного ущерба атаки не причинили.
Как сообщали "Вести. Экономика", 14 сентября дронами были атакованы два важных нефтяных объекта Саудовской Аравии, в том числе крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. На эти объекты приходится около половины саудовских мощностей — 5,7 млн баррелей в сутки. Компания намерена уже к концу ноября полностью восстановить мощности по производству нефти.
При этом в Saudi Aramco неоднократно отмечали, что атака не повлияла на планы по проведению IPO. Напротив, она как будто подстегнула власти Саудовской Аравии активизировать подготовку размещения. Как писали ранее «Вести. Экономика», предполагалось, что листинг на саудовской бирже может пройти уже в ноябре.
Как правильно работать в праздники
Вести Экономика: последние новости
Принудительное ослабление доллара началось? Принудительное ослабление доллара началось? Сколько стоил России уход от доллара? Сколько стоил России уход от доллара? МВФ: нефть будет дешеветь 5 лет подряд МВФ: нефть будет дешеветь 5 лет подряд
Комментарии
Рынки , Financial Times
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лагард получила пост главы ЕЦБ
Лагард получила пост главы ЕЦБ
«Средневековое зло»: как России избавиться от пластика
«Средневековое зло»: как России избавиться от пластика3
Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом
Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом
Российская экономика неожиданно разогналась
Российская экономика неожиданно разогналась46
Россияне разочаровались в финансовых пирамидах
Россияне разочаровались в финансовых пирамидах1
Видео
Неожиданный рост: как разбогатели россияне
05:00
Неожиданный рост: как разбогатели россияне
Личный счет Статьи
Россиянам предложат новый способ оплаты ЖКХ
00:35
Россиянам предложат новый способ оплаты ЖКХ
Личный счет
Российская экономика неожиданно разогналась
03:44
Российская экономика неожиданно разогналась
Экономика
«Победа» резко повысит цены в России
00:31
«Победа» резко повысит цены в России
Компании Другое
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
03:26
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
Личный счет Статьи
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
00:42
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
Личный счет
Неподъемная ноша: коммуналка задавила россиян
00:45
Неподъемная ноша: коммуналка задавила россиян
Личный счет
Киев призвал Донбасс отказаться от «рублевой зоны»
03:38
Киев призвал Донбасс отказаться от «рублевой зоны»
Экономика
Россия передумала отвергать доллар
04:26
Россия передумала отвергать доллар
Рынки Экономика
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
05:42
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение