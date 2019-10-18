FT: Saudi Aramco откладывает IPO

По данным издания, решение связано с сентябрьской атакой на предприятия компании.

Financial Times ссылается на три собственных источника. Ранее предполагалось, что о первичном размещении SA будет публично объявлено уже 20 октября. Однако один из собеседников издания заявил, что объявление отложено «на недели». Второй источник FT уточнил, что объявление о проведении первичного размещения отложено, но не отменено.

Третий собеседник издания пояснил, что прежде, чем объявлять об IPO, Saudi Aramco хочет внести ясность для инвесторов по поводу того, как сентябрьские атаки на нефтяные объекты компании отразились на ее показателях. Причем, по словам источника FT, в квартальной отчетности будет отражено, что значительного ущерба атаки не причинили.

Как сообщали "Вести. Экономика", 14 сентября дронами были атакованы два важных нефтяных объекта Саудовской Аравии, в том числе крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. На эти объекты приходится около половины саудовских мощностей — 5,7 млн баррелей в сутки. Компания намерена уже к концу ноября полностью восстановить мощности по производству нефти.

При этом в Saudi Aramco неоднократно отмечали, что атака не повлияла на планы по проведению IPO. Напротив, она как будто подстегнула власти Саудовской Аравии активизировать подготовку размещения. Как писали ранее «Вести. Экономика», предполагалось, что листинг на саудовской бирже может пройти уже в ноябре.