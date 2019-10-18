Принудительное ослабление доллара началось?

ФРС запустил программу скупки активов и снизил ставки. Из требований Трампа осталось только ослабить доллар. Возможно ли выполнить эту задачу искусственным путем?

Федеральная резервная система США начала накачивать систему свежими долларами через свою программу неQE.

Но инструменты, на которых решил сфокусироваться регулятор, восстанавливая резервы, а также темпы выкупа бумаг, эта инициатива вряд ли окажет на валюту такое же негативное влияние, какое было бы свойственно полноценной программе QE, нацеленной на государственные облигации.

Стратег банка JP Morgan Николаос Панигирцоглу рассказал Bloomberg, что шаги ФРС будут недостаточно быстрыми, поэтому повышательное давление на краткосрочные ставки сохранится, что окажет поддержку доллару.

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Если он прав, то это еще один аргумент в пользу вложений в доллар, который, несмотря на прогнозы ослабления курса, пока выигрывал от разницы в ставках и темпах экономического роста США и других стран, репатриации зарубежных прибылей американских компаний и нехватки альтернатив.

Тем не менее, ослабление доллара для США является важной задачей, и ее, вероятно, как-то будут решать. Сейчас складывается ощущение, что ослабление доллара началось, причем принудительное — за счет манипуляций на валютном рынке Forex.

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На графике видно, что валютную пару EUR/USD двигают вверх, делая один резким импульс, после чего котировки просто зажимают в очень узком диапазоне до следующего резкого импульса.

Такое впечатление, что перед маркетмейкерами поставлена конкретная задача. Конечно, накануне были существенные факторы для роста евро — было объявлено о достижении соглашения по Brexit, но для сравнения, курс британского фунта на этих новостях двигался гораздо свободнее и вовсе не только в сторону укрепления.

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Напомним также, президент США Дональд Трамп выражал беспокойство по поводу стоимости доллара относительно валют торговых конкурентов США.

Но ФРС до сих пор практически не обращала внимания на обменный курс и старалась избегать создания у рынков впечатления, что она приступает к программе QE, направленной на снижение долгосрочных ставок для стимулирования экономического роста.

По словам Панигирцоглу, это особенно важно, поскольку отодвигает сроки выполнения задачи ФРС, учитывая, что векселя составляют лишь небольшую долю рынка казначейских бондов на $16 трлн. При текущих темпах центробанку потребуется около шести месяцев, чтобы нарастить постоянные резервы примерно на $400 миллиардов — величину, которую аналитик считает необходимой.

Это имеет значение для валют, потому что такие шаги не обеспечат эффективного сдерживания ставок овернайт и тем самым поддержат доллар, сказал он.

Значит ли это, что попытки искусственно ослабить доллар действительно имеют место быть? Теоретически такой шаг возможен, да и в СМИ просачивалась информация о том, что американские власти якобы готовят подобную операцию.

Добавим также, индекс Bloomberg Dollar Spot, отслеживающий курс доллара к корзине валют, вырос за последний год примерно на 2%. В торгово-взвешенном выражении доллар находится вблизи исторического максимума.