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Рынок вернулся на максимум за две недели 

Прайм 2 часа назад
Динамика была смешанной. Индекс Мосбиржи достиг максимума за две недели. Лидерами роста стали акции АФК Система (+2,78%). Лидерами снижения на фоне закрытия реестра на дивиденд стали бумаги Газпромнефть (-2,38). Пара USD/RUB торговалась в районе отметки 64.
X5 Retail (+0,98) представил результаты за девять месяцев. Стоит отметить продолжающееся резкое падение трафика в сегменте гипермаркетов, но на их долю приходится менее 5% выручки. Компания сокращает присутствие в этом сегменте, поэтому дальнейшее возможное ухудшение продаж не станет поводом для беспокойства. Общие продажи растут за счет роста торговых площадей, чека и трафика в других сегментах. Поэтому реакция инвесторов на отчетность была нейтральной. Также обращает на себя внимание рост сопоставимых продаж в других сегментах, компания объясняет увеличение среднего чека сезонным фактором. По итогам года ожидаем выручку около 1,35 трлн руб., прибыль — 40 млрд руб.
Государство хочет конкурировать с Новатэком (+1,94). Минэнерго предлагает создать госкомпанию по инвестициям в СПГ-бизнес. Рентабельность EBITDA в таких проектах достигает 50%. При этом, добыча в Арктике требует огромных инвестиций (не менее $30 млрд на строительство завода, аналогичного Ямалу). Такие инвестиции возможны только в рамках использования средств ФНБ, маловероятно, что решение будет принято в этом году.
Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2720-2750 п. Ожидания по паре USD/RUB: 64,00-65,00. На локальном рынке в фокусе нет важных новостей.
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Комментарии
Рынки , АФК Система , Газпромнефть , Минэнерго , Новатэк
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