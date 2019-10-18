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Рост отечественным акциям дается очень сложно 

Прайм 1 час назад
Рост отечественным акциям дается очень сложно
Фото: ТАСС
Российский рынок акций прибавил по итогам четверга 0,16% и закрылся чуть ниже отметки 2850 пунктов, которая является не очень сильным сопротивлением. В течение дня мы эту отметку пробивали, но закрепиться выше не смогли, и это говорит о том, что рост отечественным акциям дается очень сложно прежде всего из-за отсутствия притока свежих денег.
Сильно скорректировались акции Мосбиржи, несмотря на ожидания роста дивидендов и расширения времени торговли, которое увеличит выручку эмитента. Мы позитивно смотрим на бумаги биржи и считаем их вместе с «Лукойлом» и «Северсталью» наиболее безопасными в среднесрочном плане.
Среди позитивных факторов можно отметить более чем процентный рост Сбербанка и его закрытие выше сопротивления 230 руб. Теперь с технической точки зрения акциям открыта дорога для движения в район 242 руб, но для реализации этого потенциала нужны драйверы, хоты бы в виде позитивного внешнего фона.
Однако с этим дела с утра обстоят не очень: американские фьючерсы в очень легком минусе, полпроцента теряет нефть. Примерно такую же картину мы видели и вчера, однако с открытием европейских площадок на рынок пришел позитив и все рисковые активы развернулись вверх.
Поэтому ждем открытия отечественного рынка в районе нуля, а дальнейшая динамика будет определяться внешним фоном, поскольку собственные идеи на рынке лишь точечные. В принципе на мировом рынке настроения улучшаются, в том числе и в результате достижения соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Это решение еще должен утвердить британский парламент, но в целом новость может отыгрываться и дальше. Радует и достижение соглашения между Турцией и США. Введение жестких американских санкций в отношении Турции неизбежно затронуло бы все развивающиеся рынки, и прежде всего Россию как одного из основных партнеров Турции.
Во второй половине дня не будут исключены желания зафиксировать часть прибыли, но особых рисков, за исключением общей слабости российского рынка, для переноса спекулятивных лонгов через выходные мы не видим.
Минэнерго США сообщило вчера о пятом подряд увеличении запасов нефти, причем на этот раз показатель был серьезным — +9,3 млн баррелей при ожидавшихся аналитиками 2,9 млн Однако рынок стал отыгрывать ростом котировок другую информацию — о падении запасов нефтепродуктов. Это говорит о сильных «бычьих» настроениях. Впрочем, котировки так и не смогли перешагнуть отметку 60 долларов за баррель. Не исключено, что сегодня попытки штурма этого уровня возобновятся.
Не смогла закрепиться ниже 64 и пара доллар-рубль, которая в первой половине дня отыгрывала сильное снижение доллара к основным мировым валютам. Таким образом, пара вернулась в привычный для последних дней коридор 64-64,5, который сохраняет свою актуальность и на сегодняшний день.
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Комментарии
Рынки , Парламент Великобритании , ЕС , Сбербанк России , Лукойл , Минэнерго
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