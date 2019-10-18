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Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом
Фото: turkstream.info
Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода «Турецкий поток». Это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщает оператора проекта.
В сообщении оператора отмечается, что «заполнение газом системы газопроводов является значительным шагом к началу фактических поставок газа в Турцию и Юго-Восточную Европу по новой системе морских газопроводов», передает РИА «Новости».
Коммерческую эксплуатацию газопровода по графику планируют начать до конца 2019 года.
Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая.
Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Обе нитки запланировано построить до конца 2019 года.
В августе президент России Владимир Путин после переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлял, что газ по «Турецкому потоку» начнет поступать в Турцию до конца 2019 года.
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Комментарии
Рынки , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , РИА Новости
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