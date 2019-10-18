«Турецкий поток» вышел на финишную прямую 

Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода «Турецкий поток», сообщил оператор проекта South Stream Transport B. V., отметив, что это последний этап перед вводом в эксплуатацию.
«Заполнение газом системы газопроводов является значительным шагом к началу фактических поставок газа в Турцию и Юго-Восточную Европу по новой системе морских газопроводов. Коммерческая эксплуатация газопровода по графику должна начаться до конца 2019 года», — подчеркивается в сообщении на сайте оператора.
Согласно пресс-релизу, пуско-наладочные работы на морском участке начались после того, как обе нитки были сертифицированы.
Оператор также отметил, что в завершающей стадии находятся и строительные работы на Приемном терминале в Турции.
Как сообщал «Рамблер», проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.