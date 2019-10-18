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«Турецкий поток» вышел на финишную прямую 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода «Турецкий поток», сообщил оператор проекта South Stream Transport B. V., отметив, что это последний этап перед вводом в эксплуатацию.
«Заполнение газом системы газопроводов является значительным шагом к началу фактических поставок газа в Турцию и Юго-Восточную Европу по новой системе морских газопроводов. Коммерческая эксплуатация газопровода по графику должна начаться до конца 2019 года», — подчеркивается в сообщении на сайте оператора.
Согласно пресс-релизу, пуско-наладочные работы на морском участке начались после того, как обе нитки были сертифицированы.
Оператор также отметил, что в завершающей стадии находятся и строительные работы на Приемном терминале в Турции.
Как сообщал «Рамблер», проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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