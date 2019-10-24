Сечин считает возможной глобальную валютную войну 

ТАСС: последние новости

ЦБ повысил на 25 октября курс доллара до 63,86 рубля

Стоимость гречки в России за неделю выросла на 2,6%

Хабаровский губернатор заявил, что доходы региона вырастут на 12 млрд рублей за три года