Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
25.10
$
63.8600
+0.0603
€
71.1400
+0.1756
ММВБ
24.10 14:00
$
63.9475
+0.0325
€
71.0900
+0.0000
Forex
24.10 15:00
$
64.0090
+0.0420
€
71.2491
+0.1105
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.95
$
64.12
€
71.10
€
71.29
Прогноз
28.10 – 04.11
$
62.28
€
71.22
Индексы и котировки
Brent
61.15
+0.41
Золото
1490.48
+0.02
РТС
1403.70
+0.38
Динамика валют
EUR / USD
24.10
1.1126
+0.0155
09.10
1.0972
21.10
10.10
29.09
Сечин считает возможной глобальную валютную войну
ТАСС
2 часа назад
Комментарии
ТАСС, 24 октября. Сечин считает возможной глобальную валютную войну с крайне непредсказуемыми последствиями.
Новость дополняется
Читать ещё •••
Мошенники нашли еще один канал доступа к данным россиян
ТАСС: последние новости
ЦБ повысил на 25 октября курс доллара до 63,86 рубля
Стоимость гречки в России за неделю выросла на 2,6%
Хабаровский губернатор заявил, что доходы региона вырастут на 12 млрд рублей за три года
Рынки
,
ИТАР-ТАСС
Читайте также
Сечин заявил об угрозе мировой рецессии
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин пошутил о России в рейтинге Doing Business
114
Российские власти разгонят приватизацию
Для части россиянок сократили рабочий день
1
Россияне признались в отсутствии сбережений
Госдума одобрила повышение МРОТ
Видео
03:20
Орешкин назвал главную цель правительства
Экономика
Рынки
00:32
Россиянам дали советы по экономии на ЖКХ
Личный счет
00:58
Миллионный штраф: заправщиков покарают за недолив
Экономика
Статьи
01:35
Путин пошутил о России в рейтинге Doing Business
Экономика
06:05
«Слишком мало»: Россия списала Африке $20 млрд
Экономика
Статьи
01:13
Кудрин указал на недостатки нового бюджета России
Экономика
Рынки
02:12
Спор о $114 млн: Украина ответит перед Россией
Компании
Статьи
05:42
Цукерберг в Конгрессе: что будет с криптовалютой Libra
Компании
Статьи
01:57
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
Рынки
Компании
02:54
В России изменится порядок поверки счетчиков
Личный счет
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA