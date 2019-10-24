США ждет «финансовый армагеддон»

За последние несколько месяцев Лондон стал не только столицей веселого политического карнавала под названием Brexit и уличных столкновений между экологическими радикалами и представителями рабочего класса, которому они блокировали доступ к пригородным электричкам во имя борьбы с глобальным потеплением.

Совершенно неожиданно Лондон стал столицей негативного отношения к будущему мировой финансовой системы — и идеи ее срочного реформирования. Еще более неожиданным является то, что идеологическим эпицентром этого зарождающегося "движения за спасение глобальной финансовой системы" выступил Банк Англии — один из старейших центробанков планеты и столпов действующей финансовой системы, которую сейчас представители этой респектабельной организации предлагают то ли реформировать, то ли демонтировать.

Бывший глава Банка Англии барон Мервин Кинг , выступая на симпозиуме МВФ , заявил о том, что США ждет "финансовый армагеддон", в случае если у Федрезерва не хватит возможностей справиться с ситуацией, аналогичной "кризису токсичных ипотечных долгов" 2008-2009 годов.

Более того, экс-банкир Ее Величества в максимально жестких выражениях описал перспективы западных демократий в том случае, если финансовая система не справится с еще одним глобальным кризисом. Британская Guardian цитирует наиболее яркие пассажи из "апокалипсиса от Кинга":

"Еще один экономический и финансовый кризис может разрушить легитимность демократической рыночной системы, — сказал он. — Придерживаясь новой официально одобренной теории денежно-кредитной политики и делая вид, что мы сделали банковскую систему безопасной, мы, словно сомнамбулы, идем к этому кризису".

Показательно, что действующий глава Банка Англии Марк Карни не отстает от своего предшественника и тоже старается доказать своим коллегам по финансовому истеблишменту, что их действия приведут к катастрофическим последствиям.

Такое впечатление, что при вступлении в должность руководитель главной финансовой структуры Соединенного Королевства либо внезапно получает доступ к какой-то информации, превращающей его в последовательного пессимиста и наводящей на него ужас, либо, наоборот, сама должность дает ему право и трибуну для того, чтобы начать рассказывать неприятную правду.

Всего два месяца назад Карни попал во все сводки западных информационных агентств из-за своих заявлений о рисках войны и глобального кризиса, вызванного общемировой политикой низких процентных ставок, а также о необходимости демонтажа долларовой финансовой системы во имя спасения мировой экономики.

Агентство Рейтер тогда писало:

"Карни предупредил, что очень низкие равновесные процентные ставки в прошлом совпадали с войнами, финансовыми кризисами и резкими изменениями в банковской системе. В качестве первого шага по перестройке мировой финансовой системы члены МВФ могли бы утроить ресурсы Фонда до трех триллионов долларов США — лучшая альтернатива для стран, защищающих себя (от экономических сложностей. — Прим. авт.) путем накопления огромных сумм долгов. "Хотя такие согласованные усилия могут улучшить функционирование нынешней системы, в конечном итоге многополярная глобальная экономика требует новой МВФС (международной валютно-финансовой системы) для полной реализации своего потенциала", — сказал Карни".

Выступления ведущих британских банкиров можно попытаться списать на специфическую психологическую атмосферу Лондона, на которую действительно оказывает токсичное влияние массовое политическое помешательство, связанное с Brexit и уличной борьбой с глобальным потеплением. Однако голоса, которые предупреждают о рисках мировой экономики, раздаются не только из Лондона. Известная американская консалтинговая компания McKinsey & Co заранее "отправила на кладбище" 35% мировых банков, заявив, что они не смогут пережить следующую глобальную рецессию.