Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.00
$
64.12
71.21
71.32
Прогноз
28.10 – 04.11
$
63.87
70.99
Индексы и котировки Brent
61.39
–0.08 Золото
1499.86
+0.06 РТС
1403.70
+0.38
Динамика валют
EUR / USD
24.10
1.1126
+0.0155
09.10
1.0972
21.10
10.10
29.09

Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти 

RT на русском 2 часа назад
Сечин назвал единственного регулятора на рынке нефти
Фото: AFP
Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал Соединённые Штаты единственным регулятором на мировом нефтяном рынке, сообщает ТАСС.
«Если на предыдущих форумах в Вероне мы говорили о том, что на мировом рынке нефти действуют три регулятора — Россия, Саудовская Аравия и США, то сегодня на рынке остался только один регулятор — США. И это нужно воспринимать как данность», — сказал Cечин.
По его словам, остальным участникам рынка остаётся выстраивать работу вокруг сложившейся структуры.
Также Сечин отметил, что недавние события позволяют отнести к категории «так называемых хрупких поставщиков» не только «традиционную пятёрку стран» — Иран, Венесуэлу, Ливию, Ирак, Нигерию, но и Саудовскую Аравию.
Ранее глава «Роснефти» назвал шоковые факторы, с которыми столкнулась мировая экономика.
Согласно его заявлению, «экономическое и технологическое противостояние США с Китаем, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти» могут привести к глобальной рецессии.
Мошенники нашли еще один канал доступа к данным россиян
RT на русском: последние новости
Рубль растёт к доллару Рубль растёт к доллару Миллер объяснил Медведеву ситуацию с контрактом на транзит с Украиной Миллер объяснил Медведеву ситуацию с контрактом на транзит с Украиной «Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд «Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Комментарии5
Рынки , Игорь Сечин , Роснефть , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костин заявил о наступлении санкционной паузы
Костин заявил о наступлении санкционной паузы
Госдума начала замораживать пенсии россиян
Госдума начала замораживать пенсии россиян161
Костин призвал не жаловаться на нефтяную иглу
Костин призвал не жаловаться на нефтяную иглу3
Путин пошутил о России в рейтинге Doing Business
Путин пошутил о России в рейтинге Doing Business136
Российские власти разгонят приватизацию
Российские власти разгонят приватизацию7
Видео
Орешкин назвал главную цель правительства
03:20
Орешкин назвал главную цель правительства
Экономика Рынки
Россиянам дали советы по экономии на ЖКХ
00:32
Россиянам дали советы по экономии на ЖКХ
Личный счет
Миллионный штраф: заправщиков покарают за недолив
00:58
Миллионный штраф: заправщиков покарают за недолив
Экономика Статьи
Путин пошутил о России в рейтинге Doing Business
01:35
Путин пошутил о России в рейтинге Doing Business
Экономика
«Слишком мало»: Россия списала Африке $20 млрд
06:05
«Слишком мало»: Россия списала Африке $20 млрд
Экономика Статьи
Кудрин указал на недостатки нового бюджета России
01:13
Кудрин указал на недостатки нового бюджета России
Экономика Рынки
Спор о $114 млн: Украина ответит перед Россией
02:12
Спор о $114 млн: Украина ответит перед Россией
Компании Статьи
Цукерберг в Конгрессе: что будет с криптовалютой Libra
05:42
Цукерберг в Конгрессе: что будет с криптовалютой Libra
Компании Статьи
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
01:57
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
Рынки Компании
В России изменится порядок поверки счетчиков
02:54
В России изменится порядок поверки счетчиков
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение