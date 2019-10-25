Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.50
$
64.05
70.75
64.15
Прогноз
28.10 – 04.11
$
64.50
71.60
Индексы и котировки Brent
61.98
–0.13 Золото
1504.40
–0.06 РТС
1421.20
+0.52
Динамика валют
EUR / USD
25.10
1.1080
+0.0043
11.10
1.1037
22.10
11.10
30.09

Минэнерго РФ: Саудовская Аравия и ОПЕК+ сыграли ключевую роль в стабилизации рынка нефти 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Минэнерго оценило ситуацию на нефтяном рынке
Фото: Reuters
Ситуация на мировом рынке нефти в настоящий момент стабильна, большой вклад в это внесла Саудовская Аравия, партнер России по соглашению ОПЕК +, которая сумела оперативно восстановить нефтедобывающие мощности после атак дронов в сентябре. Об этом говорится в комментарии Минэнерго РФ.
"Отмечаем важную роль наших партнеров из Саудовской Аравии и стран ОПЕК+ в минимизации эффекта от дестабилизирующих действий на рынок. Оперативное восстановление добычных мощностей в королевстве после атаки дронов еще раз подчеркнуло профессионализм и надежность крупнейших производителей в отрасли, а также возможность быстро реагировать на неопределенности", — говорится в заявлении министерства.
"Россия продолжает активно сотрудничать с Королевством Саудовская Аравия и партнерами по ОПЕК+ с целью повышения стабильности и предсказуемости рынка", — отмечается в комментарии.
Основным фактором, влияющим на неопределенность мировых рынков, по мнению Минэнерго РФ, является "непредсказуемость итогов торговых переговоров между США и Китаем, а также риски замедления темпов роста мирового ВВП".
Видео дня. Коллекторы держат в страхе жителей сразу нескольких домов
ТАСС: последние новости
Цена нефти Brent превысила $61 за баррель впервые с 30 сентября Цена нефти Brent превысила $61 за баррель впервые с 30 сентября Курс доллара опустился до 63,03 рубля Курс доллара опустился до 63,03 рубля Цена нефти Brent поднялась до $62 Цена нефти Brent поднялась до $62
Комментарии 
Теги:
Рынки , Экономика , ОПЕК , Минэнерго
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орешкин лично готов платить повышенный НДФЛ
Орешкин лично готов платить повышенный НДФЛ1
Выпуск сувенирных монет ко дню Brexit заморожен
Выпуск сувенирных монет ко дню Brexit заморожен
Дефицит бюджета США вырос до максимума с 2012 года
Дефицит бюджета США вырос до максимума с 2012 года
США раскрыли прогресс в торговой сделке с Китаем
США раскрыли прогресс в торговой сделке с Китаем
Орешкин прокомментировал снижение ключевой ставки в РФ
Орешкин прокомментировал снижение ключевой ставки в РФ
Видео
В Москве исчезло дешевое жилье
15:10
В Москве исчезло дешевое жилье
Недвижимость
Орешкин назвал главную цель правительства
03:20
Орешкин назвал главную цель правительства
Экономика Рынки
ЦБ принял решение по ключевой ставке
13:51
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
Неумирающие профессии: кто не лишится работы в будущем
00:35
Неумирающие профессии: кто не лишится работы в будущем
Экономика Статьи
ЦБ понизил прогноз по годовой инфляции
01:14
ЦБ понизил прогноз по годовой инфляции
Экономика
Надежность российской экономики достигла максимума
00:34
Надежность российской экономики достигла максимума
Экономика
Россиянам дали советы по экономии на ЖКХ
00:32
Россиянам дали советы по экономии на ЖКХ
Личный счет
Миллионный штраф: заправщиков покарают за недолив
00:58
Миллионный штраф: заправщиков покарают за недолив
Экономика Статьи
Путин пошутил о России в рейтинге Doing Business
01:35
Путин пошутил о России в рейтинге Doing Business
Экономика
«Слишком мало»: Россия списала Африке $20 млрд
06:05
«Слишком мало»: Россия списала Африке $20 млрд
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение