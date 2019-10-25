Минэнерго оценило ситуацию на нефтяном рынке

Минэнерго РФ: Саудовская Аравия и ОПЕК+ сыграли ключевую роль в стабилизации рынка нефти

Ситуация на мировом рынке нефти в настоящий момент стабильна, большой вклад в это внесла Саудовская Аравия, партнер России по соглашению ОПЕК +, которая сумела оперативно восстановить нефтедобывающие мощности после атак дронов в сентябре. Об этом говорится в комментарии Минэнерго РФ

"Отмечаем важную роль наших партнеров из Саудовской Аравии и стран ОПЕК+ в минимизации эффекта от дестабилизирующих действий на рынок. Оперативное восстановление добычных мощностей в королевстве после атаки дронов еще раз подчеркнуло профессионализм и надежность крупнейших производителей в отрасли, а также возможность быстро реагировать на неопределенности", — говорится в заявлении министерства.

"Россия продолжает активно сотрудничать с Королевством Саудовская Аравия и партнерами по ОПЕК+ с целью повышения стабильности и предсказуемости рынка", — отмечается в комментарии.

Основным фактором, влияющим на неопределенность мировых рынков, по мнению Минэнерго РФ, является "непредсказуемость итогов торговых переговоров между США и Китаем, а также риски замедления темпов роста мирового ВВП".