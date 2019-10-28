Что будет с курсом рубля в ноябре

Основными факторами, которые в ближайший месяц окажут влияние на курс российской валюты, станут внешний фон и склонность инвесторов к риску.

Серьезное влияние на рынки также будут оказывать решение ФРС США по учетной ставке 30 октября и результаты торговых переговоров между США и Китаем, говорит руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин.

Если ФРС оставит ставку на текущем уровне, возможно небольшое укрепление доллара, отмечает аналитик. В свою очередь, ожидаемые результаты торговых переговоров между США и Китаем должны дать новый импульс к росту аппетита к риску. Цены на нефть сейчас стабилизировались в диапазоне 57-62 доллара США за баррель марки Brent и оказывают нейтральное влияние на курс рубля, добавляет Помыткин. В целом российская валюта по отношению к доллару США в ноябре будет находиться в диапазоне 64-66 рублей с возможным выходом за пределы этого диапазона в налоговый период, прогнозирует он.

При сегодняшних ценах на нефть и основных макроэкономических показателях курс рубля локально переоценен, и равновесный курс пары "доллар-рубль" расположен ближе к отметке в 66 рублей, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский . При этом, на фоне смягчения монетарных курсов ведущими центробанками и умеренной коррекции доллара на глобальном валютном рынке, общая конъюнктура для всей группы валют развивающихся стран в октябре сложилась умеренно-позитивной и явных драйверов для изменения ситуации пока не видно, отмечает он.

По мнению Поддубского, на горизонте ближайшего месяца можно ожидать постепенного смещения торгов в паре "доллар-рубль" в диапазон 64-66 рублей и пары "евро-рубль" в диапазон 71-73 рублей.