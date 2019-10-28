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«Ъ»: ФАС заподозрила генерирующие компании в намеренном завышении энергоцен 

ТАСС + ещё 1 27 минут назад
Завышали цены: Энергокомпании поймали на обмане
Фото: ТАСС
ФАС провела предварительный анализ причин роста энергоцен на рынке на сутки вперед (РСВ) в январе-июне текущего года и пришла к выводу, что генерирующие компании намеренно завышали ценовые заявки на РСВ, что и спровоцировало стремительный рост энергоцен. В европейской части РФ и на Урале он составил 10,2%, в Сибири — 11,3%, а переплата промышленности и госструктур достигла 60 млрд рублей, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на заместителя главы ФАС Виталия Королева.
Как сообщил "Коммерсанту" Королев, после жалоб потребителей, служба запросила статистику о торгах у "Совета рынка" (регулятор энергорынков) и у "Системного оператора" (диспетчер энергосистемы), предварительный анализ которой выявил "признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны нескольких групп лиц генерирующих компаний". По его словам, энергетики подавали завышенные ценовые заявки на РСВ, уровень которых в некоторых случаях превышал среднерыночные индексы более чем на 30%. Королев также добавил, что ФАС проводит дополнительную проверку "наличия признаков согласованных действий генкомпаний для принятия окончательных процессуальных решений".
Как пояснил изданию источник, знакомый с предварительными итогами расследования, в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) высокие цены складывались в основном в зонах с запертой мощностью, где группы генераторов резко повышали ценовые заявки, пользуясь при этом слабыми сетевыми связями, не позволяющими пропустить в зону более дешевую электроэнергию. По словам Королева, если ФАС удастся выявить манипуляцию энергоценами на оптовом рынке, нарушителям грозят оборотные штрафы.
В "Совете производителей энергии" сообщили "Коммерсанту", что "цены определяются рыночными механизмами, к которым относится и РСВ". В "Системном операторе" отметили, что в первом полугодии отсутствовали "системно значимые технологические факторы", которые бы могли существенно повлиять на изменение режима работы энергосистемы. "Совет рынка" в июле отправил данные о торгах на РСВ в ФАС.
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Комментарии42 
Теги:
Рынки , Компании , Виталий Королев , ФАС , Газета "Коммерсантъ"
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