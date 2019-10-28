Биржи АТР торгуются в плюсе

Биржи АТР в плюсе на оптимизме по торговле США и Китая

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник поднимаются на ослаблении рисков вокруг торговли между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,72% — до 2976,22 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,46%, до 1656,26 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 1,19% — до 26983,82 пункта. Южнокорейский KOSPI повышался на 0,36% — до 2095,41 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,05%, до 6742,6 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,33% — до 22874,91 пункта.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем по торговой сделке продвигаются очень хорошо, а торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что "стороны близки к тому, чтобы доработать некоторые части соглашения". В выходные Китай и США достигли консенсуса по условиям взаимного ввоза мяса птицы.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг выхода Великобритании из ЕС (Brexit). В конце прошлой недели британский парламент во втором чтении принял новый законопроект о Brexit, но отказался рассмотреть его за три дня, как того требовал премьер-министр Борис Джонсон . В настоящее время Лондон ждет решения ЕС, который должен решить, переносить ли срок Brexit с 31 октября на более поздний срок.