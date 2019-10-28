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Биржи АТР в плюсе на оптимизме по торговле США и Китая 

Прайм 37 минут назад
Биржи АТР торгуются в плюсе
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник поднимаются на ослаблении рисков вокруг торговли между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,72% — до 2976,22 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,46%, до 1656,26 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 1,19% — до 26983,82 пункта. Южнокорейский KOSPI повышался на 0,36% — до 2095,41 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,05%, до 6742,6 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,33% — до 22874,91 пункта.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем по торговой сделке продвигаются очень хорошо, а торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что "стороны близки к тому, чтобы доработать некоторые части соглашения". В выходные Китай и США достигли консенсуса по условиям взаимного ввоза мяса птицы.
Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг выхода Великобритании из ЕС (Brexit). В конце прошлой недели британский парламент во втором чтении принял новый законопроект о Brexit, но отказался рассмотреть его за три дня, как того требовал премьер-министр Борис Джонсон. В настоящее время Лондон ждет решения ЕС, который должен решить, переносить ли срок Brexit с 31 октября на более поздний срок.
На текущей неделе пройдут встречи двух крупных центробанков — Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Японии. Заседания запланированы на 29-30 октября и 31 октября соответственно. По данным CME Group, 93% аналитиков ожидают, что Федрезерв в среду в третий раз подряд понизит ставку — на 0,25 процентного пункта с текущей отметки в 1,75-2%.
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Теги:
Рынки , Борис Джонсон , Дональд Трамп , Парламент Великобритании , ФРС , ЕС
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